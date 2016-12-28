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  • 28.12, 22:49

Керри рассказал о влиянии «русских хакеров» на результаты выборов президента США

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Керри рассказал о влиянии «русских хакеров» на результаты выборов президента США

Керри рассказал о влиянии «русских хакеров» на результаты выборов президента США

Глава внешнеполитического ведомства США дал интервью, в котором в очередной раз обвинил Россию в организации кибератак, которые «оказали влияние на наш политический процесс».

Во время интервью телеканалу MSNBC госсекретарь США Джон Керри заявил, что кибератаки оказали значительное влияние на результаты выборов президента Соединенных Штатов.

Джон Керри, госсекретарь США: «Я думаю, что все кибератаки, которые имели место, а в особенности российские, оказали сильное влияние на нашу систему, на наш политический процесс. Российские хакеры вторглись в пространство американских выборов. Публикация на регулярной основе украденных у одной из сторон документов оказала влияние. И я думаю, что другие действия также оказали влияние на выборы».

Напомним, администрация Белого дома обвиняет Россию в попытках повлиять на ход президентских выборов с помощью кибератак. Такие же обвинения выдвигает проигравшая выборы Хиллари Клинтон. Но до сих пор никаких доказательств якобы причастности России к утечкам документов из штаба Клинтон представлено так и не было. В Кремле же обвинения Демпартии США назвали ерундой.

Накануне появились сообщения, что администрация Белого дома намерена «ответить России за хакерские атаки» с помощью экономических и дипломатических санкций, и что «ответные меры уже практически готовы».

В МИД РФ назвали эти сообщения СМИ «явно инспирированными утечками» и «„новогодним приветом“ от команды Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве уже «устали от лжи про „русских хакеров“».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп высмеял обвинения представителей Демократической партии США о причастности «русских хакеров» к его победе на выборах. Трамп также заявлял, что разделяет точку зрения президента России о том, что Демократической партии США следовало бы научиться проигрывать достойно.

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