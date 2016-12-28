Керри рассказал о влиянии «русских хакеров» на результаты выборов президента США

Глава внешнеполитического ведомства США дал интервью, в котором в очередной раз обвинил Россию в организации кибератак, которые «оказали влияние на наш политический процесс».MSNBC госсекретарь США Джон Керри заявил, что кибератаки оказали значительное влияние на результаты выборов президента Соединенных Штатов.
Джон Керри, госсекретарь США: «Я думаю, что все кибератаки, которые имели место, а в особенности российские, оказали сильное влияние на нашу систему, на наш политический процесс. Российские хакеры вторглись в пространство американских выборов. Публикация на регулярной основе украденных у одной из сторон документов оказала влияние. И я думаю, что другие действия также оказали влияние на выборы».
Напомним, администрация Белого дома обвиняет Россию в попытках повлиять на ход президентских выборов с помощью кибератак. Такие же обвинения выдвигает проигравшая выборы Хиллари Клинтон. Но до сих пор никаких доказательств якобы причастности России к утечкам документов из штаба Клинтон представлено так и не было. В Кремле же обвинения Демпартии США назвали ерундой.
экономических и дипломатических санкций, и что «ответные меры уже практически готовы».
В МИД РФ назвали эти сообщения СМИ «явно инспирированными утечками» и «„новогодним приветом“ от команды Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве уже «устали от лжи про „русских хакеров“».
Ранее избранный президент США Дональд Трамп высмеял обвинения представителей Демократической партии США о причастности «русских хакеров» к его победе на выборах. Трамп также заявлял, что разделяет точку зрения президента России о том, что Демократической партии США следовало бы научиться проигрывать достойно.
Комментарии