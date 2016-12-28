Захарова ответила на «новогодний привет» от Обамы

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала сообщения о том, что Белый дом готовит новые антироссийские санкции.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что в Москве уже «устали от лжи про „русских хакеров“». Дезинформация, по мнению Захаровой, была запущена командой Обамы еще полгода назад для того, чтобы подыграть нужному для себя кандидату на президентских выборах. Однако рано или поздно «правда о срежиссированной Белым домом провокации все равно выйдет наружу».
При этом Захарова предупредила, что в том случае, если США пойдут на новые враждебные шаги, то получат ответ. В частности, любые действия против российских дипломатических представительств в США «немедленно срикошетят» по американским дипломатам в России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Возможно, администрации Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу „после нас хоть потоп“».
экономических и дипломатических санкций. По данным журналистов, ответные меры уже практически готовы.
Напомним, администрация Обамы обвиняет Россию в попытках повлиять на ход президентских выборов с помощью кибератак. При этом никаких доказательств этим заявлениям предоставлено не было. В Кремле же обвинения назвали ерундой.
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