МИД РФ: Обама ввел санкции, чтобы напоследок осложнить отношения России и США

В МИД РФ назвали контрпродуктивными новые антироссийские санкции со стороны США. В Госдуме и МИД РФ полагают, что новые санкции введены Обамой, чтобы осложнить выстраивание отношений с Россией его преемнику на посту президента США Дональду Трампу.
В Госдуме разделяют точку зрения о том, что этими мерами уходящий президент Обама решил создать дополнительные трудности Дональду Трампу, инаугурация которого состоится 20 января.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Санкции США против России и высылка 35 дипломатов РФ в 72 часа — признаки настоящей паранойи. Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях предпринимаются очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства. И символично, что они объявлены они в день заключения прорывных договоренностей по мирному сирийскому урегулированию. Наверное, именно таким образом „миротворец“ Обама хочет оставить свой последний след в истории».
Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам: «Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Дональдом Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать».
Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам: «Будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства… Это все, что напоследок мог сделать президент Обама. Он пытается сжечь все мосты».
В четверг президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Эти действия в Вашингтоне объяснили приписываемой России причастностью к кибератакам «против американской избирательной системы». Санкции введены в отношении шести физических лиц и пяти ведомствах, в их числе ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. А Госдеп объявил о высылке 35 российских дипломатов из США. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов.
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