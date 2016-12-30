#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 14:16
МИД предложил выдворить из России 35 американских дипломатов. Лавров, МИД РФ, США, дипломатия, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

МИД предложил выдворить из России 35 американских дипломатов

36 комментариев

МИД предложил выдворить из России 35 американских дипломатов

МИД предложил выдворить из России 35 американских дипломатов

    Министерство иностранных дел России предложило Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов в качестве ответа на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия не может оставлять «подобные выходки» без ответа, поскольку взаимность — это закон дипломатии в международных отношений.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге».

    Предложено также запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.

    Сергей Лавров: «Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке».

    Обвинения США в отношении России о вмешательстве в предвыборную кампанию Лавров назвал безосновательными. Уходящая администрация Барака Обамы, по мнению министра, обвиняет Россию «во всех смертных грехах», в том числе в собственных провалах.

    Сергей Лавров: «Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас, в том числе, и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение».

    Глава МИД подчеркнул, что новые санкции введены без предъявления каких-либо доказательств.

    Администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru