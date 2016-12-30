МИД предложил выдворить из России 35 американских дипломатов

Министерство иностранных дел России предложило Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов в качестве ответа на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге».
Предложено также запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.
Сергей Лавров: «Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке».
Обвинения США в отношении России о вмешательстве в предвыборную кампанию Лавров назвал безосновательными. Уходящая администрация Барака Обамы, по мнению министра, обвиняет Россию «во всех смертных грехах», в том числе в собственных провалах.
Сергей Лавров: «Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас, в том числе, и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение».
без предъявления каких-либо доказательств.
Администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов.
Комментарии