Спецслужбы США признали отсутствие четких доказательств «русского следа» в кибератаках

Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России. Поводом для ограничительных мер стали хакерские атаки, которые произошли в Америке перед президентскими выборами. В Вашингтоне считают, что за взломом серверов Демократической партии стоит Кремль. Однако никаких доказательств этого Белый дом так и не предоставил.новые американские санкции — четыре высокопоставленных сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба России: глава ГРУ Игорь Коробов и его заместители — Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.
Кроме того, в списке Министерства финансов США, которое по указу Обамы вводит санкции, стоят фамилии Алексея Белана и Евгения Богачёва. Оба они давно уже находятся под прицелом американских спецслужб за взлом американских платежных систем и махинации с кредитными картами. Так что в санкционный список за хакерские атаки на американские выборы они попали, скорее всего, по совокупности.
Кроме физических лиц, в этом списке два ведомства — все то же ГРУ и ФСБ, а также три компании — «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург), организация «ЦОР Секьюрити» (Москва), НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» (Москва).
Впрочем, администрация Белого дома явно постаралась совместить не только два, но и три в одном: параллельно с санкциями за хакерство Госдепартамент объявил о высылке 35 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Вместе с семьями в течение 72 часов они должны покинуть США. Причем Барак Обама в заявлении назвал дипломатов разведчиками, а их поведение — не соответствующим деятельности дипломатических работников.
Барак Обама, президент США: «Эти действия предприняты в ответ на постоянные частные и публичные предупреждения, которые мы делали правительству России, и являются необходимым и адекватным ответом на попытки вредить американским интересам в нарушение установленных международных норм поведения».
США ранее обвиняли Россию в притеснении американских дипломатов, в создании помех для работы, поэтому не совсем понятно: россиян высылают за разведдеятельность или за плохое поведение?
Также американские власти закрывают два российских дипломатических комплекса — один в Мэриленде, второй в штате Нью-Йорк. Утверждается, что оба комплекса использовались в разведывательных целях, хотя на самом деле это просто загородные дачи, на которых российские дипломаты устраивали семейные пикники.
Российский МИД назвал решение американского президента дурным спектаклем.
Произошедшее — это не разрыв дипломатических отношений. Подобное происходило и раньше. В 2001 после разоблачения российского разведчика в ФБР Роберта Хансена Москва и Вашингтон объявили персонами нон грата по полсотни дипломатов с каждой стороны. В нынешнем случае Россия, разумеется, тоже ответит.
В России уверены, что уходящая администрация Белого дома такими шагами просто пытается навязать модель поведения новому американскому президенту Дональду Трампу. Он ранее выражал сомнение в том, что именно Россия стоит за кибератаками на США.
Один из помощников Барака Обамы уже заявил, что не удивится, если Трамп пересмотрит новые санкции, как только въедет в Белый дом.
Никаких доказательств, что Россия стоит за взломом американских серверов, вновь не предъявлено. Даже в совместном техдокладе Министерства внутренней безопасности и ФБР, несмотря на обилие деталей, ничто не указывает на российский след. Более того в докладе есть предупреждение: Министерство внутренней безопасности не дает гарантий относительно информации, содержащейся в документе. То есть, говоря иными словами, его содержание вовсе может и не быть достоверным.
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