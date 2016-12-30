Советник Трампа не исключила пересмотра антироссийских решений Обамы

У Дональда Трампа будет возможность пересмотреть внешнюю политику США, которую в последнее время резко обострил уходящий президент Барака Обама, заявила телеканалу Fox News советник миллиардера Келлиэн Конуэй.санкции против России были введены всего через несколько дней после «ужасного голосования в ООН» по Израилю, и это, по ее словам, показательно.
Келлиэн Конуэй: «Это показательно для меня. Мы говорим сейчас о санкциях против России через несколько дней после, я бы так назвала, санкций против Израиля. Это ужасное голосование в ООН — переворот американской политики в отношении Израиля. В последние дни мы видим это обострение политики президента Обамы перед тем, как покинуть офис. С другой стороны, у избранного президента будет возможность пересмотреть нашу внешнюю политику».
Конуэй также отметила, что подобных санкций в отношении России не было даже во времена холодной войны.
Келлиэн Конуэй: «Сложные отношения с Россией длятся уже декаду. Но Трамп говорил о желании работать со странами по всему миру, чтобы совместными усилиями решать глобальные проблемы, например, чтобы уничтожить ИГ (запрещено в РФ)».
.@KellyannePolls: «[Pres-elect #Trump] has made clear that he is willing to work with countries who want to work on big solutions together.» pic.twitter.com/z7yDhjOLuT— Fox News (@FoxNews) December 30, 2016
Сам Дональд Трамп ранее объявил, что намерен встретиться с представителями разведки США после объявления уходящей администрацией санкций против России, чтобы получить детальную информацию о кибератаках.
Комментарии