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  • 30.12, 09:43

Советник Трампа не исключила пересмотра антироссийских решений Обамы

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Советник Трампа не исключила пересмотра антироссийских решений Обамы

Советник Трампа не исключила пересмотра антироссийских решений Обамы

У Дональда Трампа будет возможность пересмотреть внешнюю политику США, которую в последнее время резко обострил уходящий президент Барака Обама, заявила телеканалу Fox News советник миллиардера Келлиэн Конуэй.

Советник избранного президента США обратила внимание на тот факт, что санкции против России были введены всего через несколько дней после «ужасного голосования в ООН» по Израилю, и это, по ее словам, показательно.

Келлиэн Конуэй: «Это показательно для меня. Мы говорим сейчас о санкциях против России через несколько дней после, я бы так назвала, санкций против Израиля. Это ужасное голосование в ООН — переворот американской политики в отношении Израиля. В последние дни мы видим это обострение политики президента Обамы перед тем, как покинуть офис. С другой стороны, у избранного президента будет возможность пересмотреть нашу внешнюю политику».

Конуэй также отметила, что подобных санкций в отношении России не было даже во времена холодной войны.

Келлиэн Конуэй: «Сложные отношения с Россией длятся уже декаду. Но Трамп говорил о желании работать со странами по всему миру, чтобы совместными усилиями решать глобальные проблемы, например, чтобы уничтожить ИГ (запрещено в РФ)».




Сам Дональд Трамп ранее объявил, что намерен встретиться с представителями разведки США после объявления уходящей администрацией санкций против России, чтобы получить детальную информацию о кибератаках.

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