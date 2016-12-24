В Белом доме напомнили Трампу, что президент пока еще Обама

В Вашингтоне одернули Трампа, пообещавшего вскоре после голосования в Совбезе по израильскому вопросу «изменить все в ООН».после его инаугурации «в ООН все изменится». По словам Родса администрация президента Обамы действует в соответствии с политикой США, цитирует РИА Новости.
Бен Родс, заместитель помощника президента США по национальной безопасности: «В каждый момент времени в США есть только один президент, и до 20 января это президент Барак Обама».
В пятницу Совбез ООН большинством голосов принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Делегация США при голосовании воздержалась и не воспользовалась правом вето, как ранее призывал Трамп. Избранный президент США считает документ помехой на пути переговоров между Израилем и Палестиной.
Представители Израиля называют резолюцию Совбеза ООН «позорной» и заявляют, что не намерены выполнять положения документа. Также появились сообщения о том, что Израиль решил отозвать своих послов из Сенегала и Новой Зеландии, выдвинувших документ на рассмотрение Совбеза ООН. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отменить все программы помощи Сенегалу.
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин объяснил, что Россия поддержала принятие резолюции, поскольку в документе осуждаются насильственные действия против гражданского населения и акты террора, а также содержится призыв к Израилю и Палестине прекратить конфронтацию и сесть за стол переговоров.
Комментарии