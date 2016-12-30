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  • 30.12, 08:12

Трамп пообещал встретиться с разведкой США в связи с санкциями против России

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Трамп пообещал встретиться с разведкой США в связи с санкциями против России

Трамп пообещал встретиться с разведкой США в связи с санкциями против России

Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с представителями разведки США после объявления уходящей администрацией санкций против России.

Как следует из заявления миллиардера, распространенного его командой, избранный президент рассчитывает получить детальную информацию о предполагаемых кибератаках со стороны России.

Дональд Трамп: «Пришло время для нашей страны двигаться в сторону лучших дел. Тем не менее, в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию о фактах, связанных с этой ситуацией».

Администрация уходящего президента США Барака Обамы ввела санкции против учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Поводом для такого решения стали хакерские атаки, которые произошли в США перед президентскими выборами. По мнению официального Вашингтона, киберпреступники взломали сервер Демократической партии по приказу Кремля. Однако никаких доказательств этого власти США так и не предоставили.

Также США закрыли два жилых комплекса в Мэриленде и Нью-Йорке, являющиеся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В своем заявлении Обама назвал сотрудников посольств «разведчиками» и подчеркнул, что Америка не ограничится этими мерами.

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