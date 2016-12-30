В США опубликован отчет ФБР и МНБ о расследовании кибератак «русских хакеров»

Американские спецслужбы рассекретили отчет о расследовании кибератак на серверы Демпартии США, в причастности к которым обвиняют «российских хакеров».опубликован на сайтах обоих ведомств.
Из текста отчета: «Документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, используемых российскими гражданскими и военными разведывательными службами для осуществления взлома и эксплуатации компьютерных сетей и конечных устройств, связанных с американскими выборами, а также правительством США, политическими и частными секторами».
В четверг президент США Барак Обама ввел новые антироссийские санкции в отношении нескольких нескольких организаций и ведомств, включая ФСБ и ГРУ Генштаба РФ, а также высшего руководствав ГРУ. А Госдеп США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов. Это связано с тем, что действующая администрация Белого дома обвиняет Россию в причастности к кибератакам во время предвыборной кампании Демократической партии США.
рассказал о возможных ответных мерах, которые непременно последуют. Санкции также прокомментировали в Госдуме и Совфеде. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти санкции уходящей администрации Белого дома «действиями озлобленных неудачников, унижающими американский народ».
Комментарии