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  • 30.12, 06:41

В США опубликован отчет ФБР и МНБ о расследовании кибератак «русских хакеров»

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В США опубликован отчет ФБР и МНБ о расследовании кибератак «русских хакеров»

В США опубликован отчет ФБР и МНБ о расследовании кибератак «русских хакеров»

Американские спецслужбы рассекретили отчет о расследовании кибератак на серверы Демпартии США, в причастности к которым обвиняют «российских хакеров».

В отчете Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства национальный безопасности (МНБ) изложена техническая информация о кибератаках, в причастности к организации которых США обвиняют российские спецслужбы. 13-страничный документ под названием «Совместный аналитический отчет» опубликован на сайтах обоих ведомств.

Из текста отчета: «Документ предоставляет подробную техническую информацию относительно инструментов и инфраструктуры, используемых российскими гражданскими и военными разведывательными службами для осуществления взлома и эксплуатации компьютерных сетей и конечных устройств, связанных с американскими выборами, а также правительством США, политическими и частными секторами».

В четверг президент США Барак Обама ввел новые антироссийские санкции в отношении нескольких нескольких организаций и ведомств, включая ФСБ и ГРУ Генштаба РФ, а также высшего руководствав ГРУ. А Госдеп США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов. Это связано с тем, что действующая администрация Белого дома обвиняет Россию в причастности к кибератакам во время предвыборной кампании Демократической партии США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые американские санкции в отношении России «проявлением агрессии» и рассказал о возможных ответных мерах, которые непременно последуют. Санкции также прокомментировали в Госдуме и Совфеде. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти санкции уходящей администрации Белого дома «действиями озлобленных неудачников, унижающими американский народ».

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