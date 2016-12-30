«Озлобленные неудачники»: Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции Вашингтона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из США и введение новых санкций против РФ, заявив, что этими действиями Обама унизил американский народ.Facebook.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Люди, обитавшие 8 лет в Белом доме, это не администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально. Самое удивительное, что, так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу».
Напомним, Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году «за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».
По мнению Захаровой, никакой враг не мог бы был быть хуже для США, чем «действия его малограмотной команды». При этом Захарова назвала госсекретаря США Джона Керри единственным профессионалом во всей администрации Белого дома, которому, впрочем, не давали нормально работать.
Мария Захарова: «Господин Керри, вы делали все возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью обаму не перешибешь».
Захарова также назвала последние действия администрации Белого дома местью Демпартии за проигрыш в президентских выборах.
Мария Захарова: «Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть… Весь мир наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет — исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже».
рассказал о возможных ответных мерах. Санкции также прокомментировали в Госдуме и Совфеде.
В четверг президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в отношении физических лиц и нескольких ведомств, включая ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. А Госдеп США распорядился в течение 72 часов выслать из страны 35 российских дипломатов, объяснив это якобы притеснением американских консульских работников со стороны полиции. Кроме того, администрация Белого дома обвиняет Россию в причастности к кибератакам «против американской избирательной системы», которые помогли Трампу выиграть президентские выборы.
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