Высланные российские дипломаты спецрейсом вылетели из Вашингтона

Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией, отправился из вашингтонского аэропорта имени Даллеса в Москву.
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На борту находятся все, кто должен был отбыть из Вашингтона 1 января, передает ТАСС.
объявить персонами нон-грата 35 российских дипломатов. На сборы им дали 72 часа.
При этом Владимир Путин сообщил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона и не опустится до уровня «кухонной» дипломатии. Действия Белого дома президент РФ назвал «провокационными» и «направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений».
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