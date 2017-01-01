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  • 01.01, 19:19

Высланные российские дипломаты спецрейсом вылетели из Вашингтона

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Высланные российские дипломаты спецрейсом вылетели из Вашингтона

Высланные российские дипломаты спецрейсом вылетели из Вашингтона

Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией, отправился из вашингтонского аэропорта имени Даллеса в Москву.

Как сообщили в российском посольстве США, самолет спецотряда «„Россия“уже взлетел.

На борту находятся все, кто должен был отбыть из Вашингтона 1 января, передает ТАСС.

Напомним, 29 декабря администрация Барака Обамы приняла решение расширить антироссийские санкции за „вмешательство в выборы“» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Было решено объявить персонами нон-грата 35 российских дипломатов. На сборы им дали 72 часа.

При этом Владимир Путин сообщил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона и не опустится до уровня «кухонной» дипломатии. Действия Белого дома президент РФ назвал «провокационными» и «направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

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