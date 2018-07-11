США инициируют новый виток торговой войны с Китаем

В Вашингтоне подготовили дополнительный список китайских товаров на $200 млрд, который обложат десятипроцентными пошлинами.
Роберт Лайтхайзер, представитель США на торговых переговорах: «Администрация президента Дональда Трампа приняла решение пойти на такой шаг, поскольку Китай не хочет изменить несправедливую торговую практику. Это должный ответ в соответствии с действующим законодательством, призванный прекратить наносящую ущерб США торговую политику Китая».
В пятницу, в соответствии с ранее принятым решением, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на 818 наименований китайской продукции, импортируемой в Америку. Ее общую стоимость оценивают в размере 34 млрд долларов. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайских товаров на сумму 16 млрд долларов в Белом доме пообещали объявить позже. В ответ на действия Вашингтона Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.
Роберт Лайтхайзер: «Реагируя на эти ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику, президент Трамп дал указание аппарату представителя США на торговых переговорах приступить к процессу введения 10-процентных пошлин на дополнительную группу других импортируемых китайских товаров общей стоимостью 200 млрд долларов».
По словам Лайтхайзера, список этих товаров будет опубликован в ближайшие дни, а сами пошлины будут введены примерно через два месяца.
Напомним, Китай, как и другие страны, обратился во Всемирную торговую организацию из-за новых дополнительных пошлин, введенных властями США. Ранее аналогичные споры инициировали Евросоюз, Китай, Индия, Россия, Канада, Мексика и Норвегия. Страны ЕС также пытаются договориться с Вашингтоном о снятии дополнительных торговых пошлин.
В пятницу, в соответствии с ранее принятым решением, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на 818 наименований китайской продукции, импортируемой в Америку. Ее общую стоимость оценивают в размере 34 млрд долларов. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайских товаров на сумму 16 млрд долларов в Белом доме пообещали объявить позже. В ответ на действия Вашингтона Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.
Роберт Лайтхайзер: «Реагируя на эти ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику, президент Трамп дал указание аппарату представителя США на торговых переговорах приступить к процессу введения 10-процентных пошлин на дополнительную группу других импортируемых китайских товаров общей стоимостью 200 млрд долларов».
По словам Лайтхайзера, список этих товаров будет опубликован в ближайшие дни, а сами пошлины будут введены примерно через два месяца.
Напомним, Китай, как и другие страны, обратился во Всемирную торговую организацию из-за новых дополнительных пошлин, введенных властями США. Ранее аналогичные споры инициировали Евросоюз, Китай, Индия, Россия, Канада, Мексика и Норвегия. Страны ЕС также пытаются договориться с Вашингтоном о снятии дополнительных торговых пошлин.
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