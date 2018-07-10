Швейцария инициировала спор с США в ВТО из-за торговых пошлин

Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными США торговыми пошлинами.
Швейцария инициировала спор с США во Всемирной торговой организации в связи с введенными торговыми пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики, образования и исследований страны.
Из заявления министерства экономики, образования и исследований Швейцарии: «С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно
заявлениям США, были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны».
Ввозные пошлины на сталь и алюминий, введенные Вашингтоном против ряда стран, коснулись и Швейцарии, отмечает ведомство, поэтому страна, как и ряд других стран, запросила консультации в ВТО в рамках процедуры урегулирования споров.
Берн ранее поднимал вопрос об отмене пошлин для Швейцарии, но, по словам министерства, США так и не ответили на запрос.
Это уже восьмая жалоба, поданная в ВТО в связи с пошлинами США. Ранее споры инициировали Евросоюз, Китай, Индия, Россия, Канада, Мексика и Норвегия. Если споры не удастся разрешить путем консультаций, страны имеют право просить о создании панели арбитров.
Из заявления министерства экономики, образования и исследований Швейцарии: «С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно
заявлениям США, были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны».
Ввозные пошлины на сталь и алюминий, введенные Вашингтоном против ряда стран, коснулись и Швейцарии, отмечает ведомство, поэтому страна, как и ряд других стран, запросила консультации в ВТО в рамках процедуры урегулирования споров.
Берн ранее поднимал вопрос об отмене пошлин для Швейцарии, но, по словам министерства, США так и не ответили на запрос.
Это уже восьмая жалоба, поданная в ВТО в связи с пошлинами США. Ранее споры инициировали Евросоюз, Китай, Индия, Россия, Канада, Мексика и Норвегия. Если споры не удастся разрешить путем консультаций, страны имеют право просить о создании панели арбитров.
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