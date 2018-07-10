    Швейцария инициировала спор с США в ВТО из-за торговых пошлин

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    Швейцария инициировала спор с США в ВТО из-за торговых пошлин

    Швейцария инициировала спор с США в ВТО <nobr>из-за</nobr> торговых пошлин

    Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными США торговыми пошлинами.

    Швейцария инициировала спор с США во Всемирной торговой организации в связи с введенными торговыми пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики, образования и исследований страны.

    Из заявления министерства экономики, образования и исследований Швейцарии: «С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно
    заявлениям США, были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны».

    Ввозные пошлины на сталь и алюминий, введенные Вашингтоном против ряда стран, коснулись и Швейцарии, отмечает ведомство, поэтому страна, как и ряд других стран, запросила консультации в ВТО в рамках процедуры урегулирования споров.

    Берн ранее поднимал вопрос об отмене пошлин для Швейцарии, но, по словам министерства, США так и не ответили на запрос.

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    Это уже восьмая жалоба, поданная в ВТО в связи с пошлинами США. Ранее споры инициировали Евросоюз, Китай, Индия, Россия, Канада, Мексика и Норвегия. Если споры не удастся разрешить путем консультаций, страны имеют право просить о создании панели арбитров.

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