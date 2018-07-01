Трамп: Евросоюз устраивает для США «ужасные вещи»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз ведет себя в торговле не лучше КНР.
Главу Белого дома спросили, не следует ли привлечь европейских союзников к торговым мерам против Китая. Трамп в ответ сказал, что ЕС устраивает Штатам «ужасные вещи», сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Ну извините. Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам „мерседесы“, а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию».
Ранее Трамп заявил, что торговые сделки с ЕС и Китаем являются бедствием, приносящим американской экономике многомиллиардные убытки.
США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
Дональд Трамп, президент США: «Ну извините. Европейский Союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи. Посмотрите на ситуацию с машинами. Они посылают нам „мерседесы“, а мы не можем им посылать машины. Посмотрите, что они делают с нашими фермерами — они не хотят нашу сельскохозяйственную продукцию».
Ранее Трамп заявил, что торговые сделки с ЕС и Китаем являются бедствием, приносящим американской экономике многомиллиардные убытки.
США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эти страны решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров.
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