Канада ответит на пошлины США 1 июля

Канада с 1 июля обложит пошлинами американские товары, ответив тем самым на аналогичный шаг США. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.
Христя Фриланд: «У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу „доллар за доллар“».
Она добавила, что Канада готова будет отменить пошлины, если Вашингтон отменит пошлины на сталь и алюминий. Сейчас они составляют 25% и 10% соответственно.
По данным агентства Bloomberg, Канада намерена обложить пошлинами широкий спектр товаров, в том числе сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетную бумагу, горчицу, виски и кленовый сироп. В общей сложности пошлинами будет обложена продукция на сумму 12,6 млрд долларов.
Ранее Канада и другие страны, пострадавшие от протекционизма США, направили иски в ВТО, стремясь добить отмены американских пошлин.
Она добавила, что Канада готова будет отменить пошлины, если Вашингтон отменит пошлины на сталь и алюминий. Сейчас они составляют 25% и 10% соответственно.
По данным агентства Bloomberg, Канада намерена обложить пошлинами широкий спектр товаров, в том числе сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетную бумагу, горчицу, виски и кленовый сироп. В общей сложности пошлинами будет обложена продукция на сумму 12,6 млрд долларов.
Ранее Канада и другие страны, пострадавшие от протекционизма США, направили иски в ВТО, стремясь добить отмены американских пошлин.
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