Россия подала иск в ВТО из-за действий США

Россия обжаловала во Всемирной торговой организации дополнительные пошлины США на сталь и алюминий. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Максим Орешкин: «Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры».
На первом этапе стороны, по словам Орешкина, должны будут провести консультации с целью урегулировать разногласия, передает РИА Новости.
Если компромисс не будет найден, то Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, добавил министр.
Ранее иски к США из-за введенных пошлин направили Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия.
На прошлой неделе Орешкин анонсировал введение ответных мер на повышенные ввозные пошлины, которыми США обложили сталь и алюминий. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств. Также Москва не исключила введения пошлин на американские легковые автомобили.
На первом этапе стороны, по словам Орешкина, должны будут провести консультации с целью урегулировать разногласия, передает РИА Новости.
Если компромисс не будет найден, то Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, добавил министр.
Ранее иски к США из-за введенных пошлин направили Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия.
На прошлой неделе Орешкин анонсировал введение ответных мер на повышенные ввозные пошлины, которыми США обложили сталь и алюминий. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств. Также Москва не исключила введения пошлин на американские легковые автомобили.
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