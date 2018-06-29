    Россия подала иск в ВТО из-за действий США

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    Россия подала иск в ВТО из-за действий США

    Россия подала иск в ВТО <nobr>из-за</nobr> действий США

    Россия обжаловала во Всемирной торговой организации дополнительные пошлины США на сталь и алюминий. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

    Максим Орешкин: «Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры».

    На первом этапе стороны, по словам Орешкина, должны будут провести консультации с целью урегулировать разногласия, передает РИА Новости.

    Если компромисс не будет найден, то Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, добавил министр.

    Ранее иски к США из-за введенных пошлин направили Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия.

    смотретьОрешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины
    Орешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины
    На прошлой неделе Орешкин анонсировал введение ответных мер на повышенные ввозные пошлины, которыми США обложили сталь и алюминий. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств. Также Москва не исключила введения пошлин на американские легковые автомобили.

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