Орешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины

Министр экономического развития Максим Орешкин заверил, что среди товаров из США, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины в ответ на действия Вашингтона, нет лекарств.
Максим Орешкин: «Список отработан. Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам».
Как он пояснил, импортные пошлины могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия импортирует. Но лекарств в этом списке нет, передает «Интерфакс».
Ранее министр сообщил, что Россия введет ответные меры на новые пошлины США. Как он заявил, дополнительные пошлины на американские товары начнут применять в ближайшее время.
Как он пояснил, импортные пошлины могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия импортирует. Но лекарств в этом списке нет, передает «Интерфакс».
Ранее министр сообщил, что Россия введет ответные меры на новые пошлины США. Как он заявил, дополнительные пошлины на американские товары начнут применять в ближайшее время.
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