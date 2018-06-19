    Россия — Египет. Текстовая трансляция

    Орешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины

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    Орешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины

    Орешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины

    Министр экономического развития Максим Орешкин заверил, что среди товаров из США, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины в ответ на действия Вашингтона, нет лекарств.

    Максим Орешкин: «Список отработан. Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам».

    Как он пояснил, импортные пошлины могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия импортирует. Но лекарств в этом списке нет, передает «Интерфакс».

    Ранее министр сообщил, что Россия введет ответные меры на новые пошлины США. Как он заявил, дополнительные пошлины на американские товары начнут применять в ближайшее время.

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