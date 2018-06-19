Орешкин анонсировал введение ответных мер на пошлины США

Россия введет ответные меры на новые пошлины США. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США».
По словам Орешкина, ответные меры будут касаться только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели, сообщает ТАСС.
Максим Орешкин: «Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время».
Минэкономразвития пока не раскрывает список товаров, которые будут затронуты решением о введении доппошлин.
Ранее сообщалось, что США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».
По словам Орешкина, ответные меры будут касаться только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели, сообщает ТАСС.
Максим Орешкин: «Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время».
Минэкономразвития пока не раскрывает список товаров, которые будут затронуты решением о введении доппошлин.
Ранее сообщалось, что США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».
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