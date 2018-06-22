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    Орешкин не исключил введения дополнительных пошлин на автомобили из США

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    Орешкин не исключил введения дополнительных пошлин на автомобили из США

    Орешкин не исключил введения дополнительных пошлин на автомобили из США

    Москва рассматривает введение пошлин на американские легковые автомобили в ответ на торговые ограничения со стороны США, заявил министр экономического развития.

    Россия рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на легковые автомобили из США в ответ на торговые ограничения, введенные Вашингтоном. Это подтвердил РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

    Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Легковые автомобили рассматриваются».

    смотретьОрешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины
    Орешкин рассказал, на какие товары Россия введет импортные пошлины
    Ранее Орешкин анонсировал введение ответных мер на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств.

    Максимальная сумма, на которую могут быть введены ограничения, составляет 537,6 млн долларов — во столько был оценен ущерб, нанесенный российской экономике решением Вашингтона.

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