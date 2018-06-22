Орешкин не исключил введения дополнительных пошлин на автомобили из США

Москва рассматривает введение пошлин на американские легковые автомобили в ответ на торговые ограничения со стороны США, заявил министр экономического развития.
Россия рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на легковые автомобили из США в ответ на торговые ограничения, введенные Вашингтоном. Это подтвердил РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Легковые автомобили рассматриваются».
Ранее Орешкин анонсировал введение ответных мер на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств.
Максимальная сумма, на которую могут быть введены ограничения, составляет 537,6 млн долларов — во столько был оценен ущерб, нанесенный российской экономике решением Вашингтона.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Легковые автомобили рассматриваются».
Ранее Орешкин анонсировал введение ответных мер на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств.
Максимальная сумма, на которую могут быть введены ограничения, составляет 537,6 млн долларов — во столько был оценен ущерб, нанесенный российской экономике решением Вашингтона.
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