Россия инициировала спор с США в ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) получила уведомление России о начале консультаций по американским пошлинам на импорт продукции из стали и алюминия.
В ВТО подчеркнули, что ранее Россия запросила консультации, которые формально откроют спор между сторонами по вопросу о пошлинах. Представители Москвы и Вашингтона смогут обсудить этот вопрос и попытаться найти решение без дальнейшего судебного разбирательства. Если же через 60 дней консультации не принесут успеха, то заявитель сможет запросить решение панели арбитров ВТО.
Также в ВТО отметили, что власти РФ усматривают в действиях США, которые ввели ввозные пошлины на поставку стали (25%) и алюминия (10%), нарушение ранее заключенных торговых соглашений.
Напомним, о том, что Россия решила обжаловать в ВТО дополнительные пошлины на сталь и алюминий, ранее сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Он уточнил, что причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Ранее иски к США направили Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия.
Кроме того, Орешкин анонсировал введение ответных мер на повышение ввозных пошлин. По словам министра, ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств.
Также в ВТО отметили, что власти РФ усматривают в действиях США, которые ввели ввозные пошлины на поставку стали (25%) и алюминия (10%), нарушение ранее заключенных торговых соглашений.
Напомним, о том, что Россия решила обжаловать в ВТО дополнительные пошлины на сталь и алюминий, ранее сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Он уточнил, что причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Ранее иски к США направили Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия.
Кроме того, Орешкин анонсировал введение ответных мер на повышение ввозных пошлин. По словам министра, ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств.
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