Торговые бои без правил: Китай начал формировать экономические союзы против США

Китай обвинил США в развязывании самой большой торговой войны в истории. Как только вступили в силу заградительные американские пошлины на часть китайского импорта, Пекин сразу же поднял таможенные тарифы на товары из США. А Трамп предупредил, что это только первый шаг, а его конечная цель — ограничения на полтриллиона долларов. При этом он собирается вести торговую войну и на других фронтах — против Евросоюза, Канады и Мексики.
Первый выстрел торговой войны США с Китаем прогремел в полночь 6 июля. Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на 818 наименований китайской продукции, импортируемой в Америку. Ее общую стоимость оценивают в 34 млрд долларов.
Официальный Пекин ответил долларом встречных пошлин на каждый доллар американских. В списке — 545 товаров из США на те же 34 млрд долларов.
МИД Китая: «Позиция китайского правительства заключается в том, что Китай всегда выступал против односторонности и торгового протекционизма. Когда к интересам Китая относятся нечестно, наша страна, конечно, будет защищаться, как потребуется».
Китай целится в один из главных американских продуктов для своего рынка — соевые бобы. В год их закупали около 100 миллионов тонн на 14 млрд долларов, но с повышением пошлин Поднебесная ищет новых продавцов и не в США. Только для Айовы в ближайший год это означает потери свыше 600 млн долларов.
Донелл Эллер, репортер: «Мы не знаем, сколько процентов рынка сразу заберут другие страны, но фермеры обеспокоены, что их место займут Южная Америка и Европа. Это очень большая проблема в долгосрочной перспективе».
Пекин действует расчетливо: кроме бобов, в списке на повышение пошлин — американская свинина, черешня, кукуруза, виски, то есть удар придется во многом по аграрным штатам, тем самым, где на выборах в 2016 году подавляюще голосовали за Дональда Трампа. Фактически Китай пытается выбить стул, на котором сидит американский президент, чтобы заставить его отступить.
Но уверенный в своей скорой победе Трамп пока на эти «мелочи» внимания не обращает. Наоборот, американский президент уже заявил: если Китай дерзнет ответить на первое повышение пошлин, то его ждут новые тарифы. Трамп готов обложить данью чуть ли не весь китайский импорт — товары на 500 миллиардов долларов.
У Китая возможностей в этом случае меньше — страна закупает в Америке продукции на 170 миллиардов долларов. Но он может ответить иначе. Например, ставить палки в колеса американским компаниям, работающим в Поднебесной, или рекомендовать своим гражданам не ездить в США, а туристы из Китая оставляют в Америке около 16 миллиардов долларов в год.
Вячеслав Холодков, эксперт Российского института стратегических исследований: «Эскалация бесконечна, понимаете? И история показывает, что в случае начала таких торговых войн идет по нарастающей сужение мировой торговли. А сужение мировой торговли — это основная причина возможной рецессии в мировой экономике. Поэтому торговые войны между США и Китаем означают опасность для всей мировой экономики».
В мире, кажется, начинают понимать, что, пока Трамп будет делать Америку снова великой, остальным мало не покажется. Главные экономические партнеры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Индия, Япония, Австралия и Южная Корея — уже обсуждают создание нового экономического блока с Китаем. Совсем недавно такое и представить даже было нельзя.
Новый азиатский торговый союз против Америки может сформироваться уже в конце этого года. А в середине июля Китай еще и проведет переговоры с Евросоюзом. Тема все та же — совместное противостояние американским торговым пошлинам. И может так статься, что в этой торговой войне Вашингтон останется один на один против остального мира.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Официальный Пекин ответил долларом встречных пошлин на каждый доллар американских. В списке — 545 товаров из США на те же 34 млрд долларов.
МИД Китая: «Позиция китайского правительства заключается в том, что Китай всегда выступал против односторонности и торгового протекционизма. Когда к интересам Китая относятся нечестно, наша страна, конечно, будет защищаться, как потребуется».
Китай целится в один из главных американских продуктов для своего рынка — соевые бобы. В год их закупали около 100 миллионов тонн на 14 млрд долларов, но с повышением пошлин Поднебесная ищет новых продавцов и не в США. Только для Айовы в ближайший год это означает потери свыше 600 млн долларов.
Донелл Эллер, репортер: «Мы не знаем, сколько процентов рынка сразу заберут другие страны, но фермеры обеспокоены, что их место займут Южная Америка и Европа. Это очень большая проблема в долгосрочной перспективе».
Пекин действует расчетливо: кроме бобов, в списке на повышение пошлин — американская свинина, черешня, кукуруза, виски, то есть удар придется во многом по аграрным штатам, тем самым, где на выборах в 2016 году подавляюще голосовали за Дональда Трампа. Фактически Китай пытается выбить стул, на котором сидит американский президент, чтобы заставить его отступить.
Но уверенный в своей скорой победе Трамп пока на эти «мелочи» внимания не обращает. Наоборот, американский президент уже заявил: если Китай дерзнет ответить на первое повышение пошлин, то его ждут новые тарифы. Трамп готов обложить данью чуть ли не весь китайский импорт — товары на 500 миллиардов долларов.
У Китая возможностей в этом случае меньше — страна закупает в Америке продукции на 170 миллиардов долларов. Но он может ответить иначе. Например, ставить палки в колеса американским компаниям, работающим в Поднебесной, или рекомендовать своим гражданам не ездить в США, а туристы из Китая оставляют в Америке около 16 миллиардов долларов в год.
Вячеслав Холодков, эксперт Российского института стратегических исследований: «Эскалация бесконечна, понимаете? И история показывает, что в случае начала таких торговых войн идет по нарастающей сужение мировой торговли. А сужение мировой торговли — это основная причина возможной рецессии в мировой экономике. Поэтому торговые войны между США и Китаем означают опасность для всей мировой экономики».
В мире, кажется, начинают понимать, что, пока Трамп будет делать Америку снова великой, остальным мало не покажется. Главные экономические партнеры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Индия, Япония, Австралия и Южная Корея — уже обсуждают создание нового экономического блока с Китаем. Совсем недавно такое и представить даже было нельзя.
Новый азиатский торговый союз против Америки может сформироваться уже в конце этого года. А в середине июля Китай еще и проведет переговоры с Евросоюзом. Тема все та же — совместное противостояние американским торговым пошлинам. И может так статься, что в этой торговой войне Вашингтон останется один на один против остального мира.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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