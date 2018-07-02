    Единая Европа готова пойти на обострение в торговой войне с Америкой. Европейский союз, США, налоги и пошлины, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕдиная Европа готова пойти на обострение в торговой войне с Америкой

    Единая Европа готова пойти на обострение в торговой войне с Америкой

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    Единая Европа готова пойти на обострение в торговой войне с Америкой

    Единая Европа готова пойти на обострение в торговой войне с Америкой

      ЕС пригрозил Соединенным Штатам пошлинами на 300 миллиардов. Цифра взята не с потолка. В эту сумму оценивается экспорт европейских автомобилей в США, который могут обложить пошлинами.

      Европа теряет терпение. Еврокомиссия направила в американский Минторг письмо, где в необычайно резких выражениях грозит контрмерами, если Дональд Трамп введет повышенные пошлины на европейские автомобили.

      В Брюсселе назвали действия США «очередным нарушением международного права». Это грозит глобальной торговой войной, которая ударит в том числе и по американскому автопрому. А еще это нанесет новый удар по репутации США, говорится в письме.

      Накануне Дональд Трамп сказал: «Евросоюз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи». Сейчас торговая война Старого и Нового Света заходит уже на второй круг.

      Ранее США ввели пошлины на сталь и алюминий. ЕС в ответ повысил тарифы на товары из США на 6 миллиардов долларов. Теперь речь уже идет о суммах в 50 раз больше. Импорт автомобилей из Европы в США оценивается в 300 миллиардов, контрмеры будут равными по силе.

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