Единая Европа готова пойти на обострение в торговой войне с Америкой

ЕС пригрозил Соединенным Штатам пошлинами на 300 миллиардов. Цифра взята не с потолка. В эту сумму оценивается экспорт европейских автомобилей в США, который могут обложить пошлинами.
Европа теряет терпение. Еврокомиссия направила в американский Минторг письмо, где в необычайно резких выражениях грозит контрмерами, если Дональд Трамп введет повышенные пошлины на европейские автомобили.
В Брюсселе назвали действия США «очередным нарушением международного права». Это грозит глобальной торговой войной, которая ударит в том числе и по американскому автопрому. А еще это нанесет новый удар по репутации США, говорится в письме.
Накануне Дональд Трамп сказал: «Евросоюз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи». Сейчас торговая война Старого и Нового Света заходит уже на второй круг.
Ранее США ввели пошлины на сталь и алюминий. ЕС в ответ повысил тарифы на товары из США на 6 миллиардов долларов. Теперь речь уже идет о суммах в 50 раз больше. Импорт автомобилей из Европы в США оценивается в 300 миллиардов, контрмеры будут равными по силе.
В Брюсселе назвали действия США «очередным нарушением международного права». Это грозит глобальной торговой войной, которая ударит в том числе и по американскому автопрому. А еще это нанесет новый удар по репутации США, говорится в письме.
Накануне Дональд Трамп сказал: «Евросоюз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше. Они нам устраивают ужасные вещи». Сейчас торговая война Старого и Нового Света заходит уже на второй круг.
Ранее США ввели пошлины на сталь и алюминий. ЕС в ответ повысил тарифы на товары из США на 6 миллиардов долларов. Теперь речь уже идет о суммах в 50 раз больше. Импорт автомобилей из Европы в США оценивается в 300 миллиардов, контрмеры будут равными по силе.
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