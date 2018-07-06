    Китай ввел ответные пошлины на товары из США

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    Китай ввел ответные пошлины на товары из США

    Китай ввел ответные пошлины на товары из США

    В Китае вступили в силу пошлины на ввоз ряда американских товаров. Об этом объявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан в пятницу.

    Лу Кан: «После того как США ввели новые тарифы, ответные меры Китая также немедленно вступили в силу».

    Он не стал уточнять объем и наименования товаров, пошлины на которые ввела китайская сторона, передает РИА Новости.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентных ввозных пошлинах на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая американские пограничные и таможенные службы начали взимать с 6 июля.

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    Агентство Bloomberg сообщало, что Китай в ответ планирует ввести пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты. В общей сложности это 659 видов продукции на сумму в 50 млрд долларов.

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