Китай введет пошлины на американские товары в полночь 6 июля

Китай введет торговые пошлины на импорт из США, начиная с полуночи 6 июля по пекинскому времени.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что общая сумма торговых пошлин, введенных Китаем, составит 34 млрд долларов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай планирует ввести пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты.
Также говорилось, что в КНР намерены установить пошлины на 659 видов товаров из США на сумму в 50 млрд долларов. По оставшимся позициям дата вступления в силу торговой меры будет определена позже
Ранее президент США объявил о 25-процентных ввозных пошлинах на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая американские пограничные и таможенные службы начнут взимать с 6 июля.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай планирует ввести пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты.
Также говорилось, что в КНР намерены установить пошлины на 659 видов товаров из США на сумму в 50 млрд долларов. По оставшимся позициям дата вступления в силу торговой меры будет определена позже
Ранее президент США объявил о 25-процентных ввозных пошлинах на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая американские пограничные и таможенные службы начнут взимать с 6 июля.
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