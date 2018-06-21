Минкоммерции КНР: с Китаем не работает привычный для США метод дубинки

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что в переговорах с Китаем бесполезен метод дубинки, который американская сторона привыкла использовать.
Гао Фэн называет действия США шантажом и обещает дать жесткий ответ. Ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения дополнительных 10-процентных пошлин, если Поднебесная и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.
Гао Фэн, официальный представитель Министерства коммерции КНР: «Американская сторона привыкла использовать метод дубинки, однако он не работает с Китаем, подобное иррациональное поведение не может решить проблемы».
Фэн отметил, что итоги проведенных консультаций китайская сторона считает конструктивными и позитивными, однако то, что Вашингтон непоследователен в своей позиции и вновь инициирует торговую войну, вызывает глубокое сожаление. «Китай вынужден принять жесткие ответные меры», — сообщил Гао Фэн.
Ранее президент США объявил о 25-процентных ввозных пошлинах на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая американские пограничные и таможенные службы начнут взимать с 6 июля.
В распространенном заявлении главы Белого дома говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные. После этого китайские власти тут же сообщили о введении 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Уже 6 июля начнет действовать таможенная пошлина в отношении 545 наименований товаров на сумму около 34 миллиардов долларов, по оставшимся позициям дата вступления в силу торговой меры будет определена позже, передает РИА Новости.
Накануне стало известно, что очередной виток торговой войны между США и Поднебесной больно ударил по фондовым рынкам. После угроз Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайские товары рухнули европейские и американские биржи.
Гао Фэн, официальный представитель Министерства коммерции КНР: «Американская сторона привыкла использовать метод дубинки, однако он не работает с Китаем, подобное иррациональное поведение не может решить проблемы».
Фэн отметил, что итоги проведенных консультаций китайская сторона считает конструктивными и позитивными, однако то, что Вашингтон непоследователен в своей позиции и вновь инициирует торговую войну, вызывает глубокое сожаление. «Китай вынужден принять жесткие ответные меры», — сообщил Гао Фэн.
Ранее президент США объявил о 25-процентных ввозных пошлинах на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая американские пограничные и таможенные службы начнут взимать с 6 июля.
В распространенном заявлении главы Белого дома говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные. После этого китайские власти тут же сообщили о введении 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Уже 6 июля начнет действовать таможенная пошлина в отношении 545 наименований товаров на сумму около 34 миллиардов долларов, по оставшимся позициям дата вступления в силу торговой меры будет определена позже, передает РИА Новости.
Накануне стало известно, что очередной виток торговой войны между США и Поднебесной больно ударил по фондовым рынкам. После угроз Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайские товары рухнули европейские и американские биржи.
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