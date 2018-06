Торговая война между США и Китаем обрушила мировые рынки

Дональд Трамп заявил о планах ввести новые пошлины на китайский импорт объемом до 200 миллиардов долларов, европейские и американские фондовые рынки накануне просто рухнули, сразу после открытия торгов. The Huffington Post уже открыто пишет, что торговая война США приведет экономику Канады к рецессии. The New York Times предупреждает, администрация США приведет к краху мировой торговли. На всем этом фоне все надеются на то, что Трампа можно еще образумить, а Европа реально не понимает, что ей делать.Когда нынешняя американская администрация почти все вопросы решает с позиции силы, а на саммите «большой семерки» Трамп заявляет своему недавнему другу Макрону, что Евросоюз даже хуже Китая, сегодняшнее падение акций — просто цветочки, трейдер ICF Kursmakler: «Мы не уверены, как долго продлится падение цен. Мы не ожидали подобной эскалации. Совокупный объем тарифов в 200 миллиардов долларов просто потряс рынки. Реален страх, что торговая война затянется надолго».А все потому, что бизнесмен сказал — бизнесмен сделал. Ведь что говорил Трамп? Если переговоры с Китаем, Индией или Евросоюзом приостанавливаются, то США в одностороннем порядке тут же вводят санкции. А не приостановиться они не могут по определению: США всегда выставляют для второй стороны абсолютно неприемлемые условия., директор — распорядитель Международного валютного фонда: «Так называемая торговая война, движимая постепенным наращиванием тарифов, не имеет победителей. Негативные последствия для мировой экономики последуют не только из действий Соединенных Штатах, но и особенно если другие страны в результате их решатся на ответные меры, особенно те, которые будут всего более затронуты вследствие этих действий, такие, как Канада, Германия и другие европейские страны».То есть, получается, что Трамп все-таки нашел ту самую брешь, которая может подорвать экономические устои Старого Света., федеральный канцлер Германии: «Очевидно, что Европа ответит на введение тарифов на алюминий и сталь. Мы уже изложили определенные меры ВТО, и они будут введены в будущем. И мы решили, что проведем оценку последствий для нашей автомобильной индустрии, чтобы мы отчетливо понимали, о каком уроне идет речь. Сегодня я не хочу спекулировать об этом».Как передает, спекулировать не столько не хотят, сколько реально боятся. ЕС по-прежнему предлагает соединенным штатам все переосмыслить и прийти к компромиссу., депутат Европарламента от Латвии: «Если не удастся это сделать, то будут введены меры против сельскохозяйственной продукции, против экспорта джинсов из США в Европу. Это, конечно, выглядит не очень угрожающе по сравнению со сталью и алюминием. Но, конечно же, следующий виток войны, если он будет, то коснется уже немецких машин. Это будет уже серьезно».По мнению всех мировых экспертов, последствия нынешней торговой войны могут быть разрушительнее, чем финансовый кризис 10-летней давности. И вот уже Пекин заявляет сегодня Вашингтону: если США, потеряв чувство разумного, введут новый перечень облагаемых пошлиной товаров, Китаю придется принять соразмерные по стоимости и качеству ответные меры. А это уже совсем не джинсы и арахисовое масло.