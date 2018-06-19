Китай обвинил США в развязывании торговой войны

Развязывание Вашингтоном торговой войны, нарушение рыночных правил наносят ущерб интересам обеих стран и всего мира. Об этом заявил министерства коммерции КНР в ответ на угрозы со стороны США ввести новые пошлины на китайские товары.

Из заявления торгового ведомства Китая: «Развязывание торговой войны американской стороной, нарушение правил рынка не соответствуют тенденциям современного мира, наносят ущерб интересам, народам и компаниям двух стран, причиняют ущерб интересам всего мира».



Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай продолжит поднимать пошлины на продукцию, произведенную в США.



