Китай обложил пошлинами товары из США на $34 млрд

Китай ввел ответные пошлины в 25% на импорт из США на сумму 34 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.
Из заявления таможенного управления: «По данным Таможенной и пограничной службы США, Соединённые Штаты 6 июля в 00:01 по местному времени ввели первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров размером в 25%».
В ответ китайские власти ввели пошлины в 25% на аналогичные по масштабам товарные позиции США. Общая стоимость указанных товаров составляет 34 млрд долларов, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан объявил, что в Китае вступили в силу пошлины на ввоз ряда американских товаров. Однако объем и наименования товаров он не уточнил.
В апреле СМИ сообщали, что Китай может обложить пошлинами американские товары на сумму от 34 до 50 млрд долларов. По данным Bloomberg, меры должны были затронуть американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты.
В ответ китайские власти ввели пошлины в 25% на аналогичные по масштабам товарные позиции США. Общая стоимость указанных товаров составляет 34 млрд долларов, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан объявил, что в Китае вступили в силу пошлины на ввоз ряда американских товаров. Однако объем и наименования товаров он не уточнил.
В апреле СМИ сообщали, что Китай может обложить пошлинами американские товары на сумму от 34 до 50 млрд долларов. По данным Bloomberg, меры должны были затронуть американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты.
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