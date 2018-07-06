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    Китай обложил пошлинами товары из США на $34 млрд

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    Китай обложил пошлинами товары из США на $34 млрд

    Китай обложил пошлинами товары из США на $34 млрд

    Китай ввел ответные пошлины в 25% на импорт из США на сумму 34 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.

    Из заявления таможенного управления: «По данным Таможенной и пограничной службы США, Соединённые Штаты 6 июля в 00:01 по местному времени ввели первую партию пошлин на 818 позиций китайских товаров размером в 25%».

    В ответ китайские власти ввели пошлины в 25% на аналогичные по масштабам товарные позиции США. Общая стоимость указанных товаров составляет 34 млрд долларов, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан объявил, что в Китае вступили в силу пошлины на ввоз ряда американских товаров. Однако объем и наименования товаров он не уточнил.

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    В апреле СМИ сообщали, что Китай может обложить пошлинами американские товары на сумму от 34 до 50 млрд долларов. По данным Bloomberg, меры должны были затронуть американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты.

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