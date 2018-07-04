Меркель: нельзя допустить превращения торгового спора между ЕС и США в войну

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге на слушаниях по бюджету, призвала Соединенные Штаты внести вклад в решение торговых разногласий с Европой, чтобы избежать превращения этого спора в настоящую войны.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Сдерживание конфликта стоит мне немалых сил, однако усилия в этом случае должны прикладывать обе страны. Имеет смысл приложить все усилия, чтобы этот конфликт не перерос в настоящую войну. Хорошо работающая мировая экономика зависит от того, сможем ли мы продолжать партнерское сотрудничество».
Канцлер позитивно оценила решение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в скором времени отправиться в США на переговоры о торговых пошлинах. Меркель напомнила, что мировой финансовый кризис, который привел к появлению формата G20, невозможно было бы разрешить так быстро, если бы не сотрудничество на международном уровне.
С 1 июня Соединенные Штаты отказались от беспошлинного импорта стали и алюминия из Евросоюза. Это положило начало масштабным торговым спорам между Вашингтоном и Брюсселем. В ответ на действия Вашингтона с 22 июня в ЕС начали действовать 25-процентные пошлины на товары американского экспорта общим объемом 2,8 миллиарда евро, передает «Интерфакс».
Канцлер позитивно оценила решение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в скором времени отправиться в США на переговоры о торговых пошлинах. Меркель напомнила, что мировой финансовый кризис, который привел к появлению формата G20, невозможно было бы разрешить так быстро, если бы не сотрудничество на международном уровне.
С 1 июня Соединенные Штаты отказались от беспошлинного импорта стали и алюминия из Евросоюза. Это положило начало масштабным торговым спорам между Вашингтоном и Брюсселем. В ответ на действия Вашингтона с 22 июня в ЕС начали действовать 25-процентные пошлины на товары американского экспорта общим объемом 2,8 миллиарда евро, передает «Интерфакс».
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