Brexit на словах: к чему приведут отставки министров в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказала дежурное сожаление по поводу отставки Бориса Джонсона с поста главы МИД, написав следующее: «Я немного удивлена , что получила Ваше письмо после плодотворных дискуссий, которые мы вели в пятницу в Чекерсе».То, как происходило 6 июля это обсуждение в загородной резиденции британского правительства в Чекерсе, поразило властной бесцеремонностью со стороны Мэй, которая, как известно, до референдума о выходе страны из Евросоюза сама принадлежала к противникам Brexit.У министров отобрали мобильные телефоны, чтобы они в ходе заседания не могли связаться со СМИ и заявить о своем протесте. Более того, перед входом в зал были разложены визитные карточки местной службы такси: на случай, если кто-то выскажется против планов Мэй, он сразу будет уволен и лишен права пользования служебным автомобилем. На такси ехать никто не захотел, отставки министров , несогласных с Мэй: Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона, — произошли чуть позже.Согласованный в Чекерсе план вызовет изменения в переговорах по Brexit. Официально выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. До сих пор Лондон выступал за выход из Таможенного союза и внутреннего европейского рынка. Сейчас же речь идет о сохранении зоны свободной торговли между королевством и ЕС, что по сути то же самое. Очевидно, на Мэй повлияло обращение представителей бизнеса, прежде всего автомобильного и самолетостроительного, где заняты сотни тысяч человек. Введение таможенного досмотра могло бы привести к выводу производства за пределы Великобритании., первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: «На самом деле раскол гораздо глубже, это раскол и в обществе, и раскол даже в самой Консервативной партии не на две, а даже на целых три фракции, потому что есть еще и новая, еще не вошедшая так широко в обиход аббревиатура… Brino, Brexit in name only, то есть „Brexit только на словах“, а на самом деле оставим все как есть и тем самым нивелируем результаты референдума».Поддержку сторонники «жесткого» Brexit получают из-за океана. Сообщалось о секретной встрече советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона с депутатами британского парламента, несогласными с позицией премьера. Сам Трамп назвал Бориса Джонсона своим другом и заявил о намерении встретиться с ним в ходе предстоящего визита в Лондон.На этом быстро меняющемся политическом фоне постоянной остается антироссийская направленность британского руководства. Министр обороны Гэвин Уильямсон, тот самый, который после первых сообщений об отравлении Скрипалей советовал Москве «убраться и заткнуться», заявил, что Россия имеет отношение и к отравлению в Эймсбери . Так что пока нет оснований ждать каких-либо изменений в отношении Лондона к Москве. Здесь правительство Терезы Мэй никаких мягких вариантов не рассматривает.Подробности — в материале