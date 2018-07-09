Британский министр обвинил Россию в смерти отравленной в Эймсбери женщины

Атака с использованием
нервно-паралитического вещества, якобы совершенная Россией, привела к смерти британки, заявил британский министр обороны
Россия совершила на территории Великобритании действия, которые привели к смерти гражданки Соединенного королевства, найденной с отравлением в Эймсбери. Такое заявление сделал в парламенте министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Reuters.
Напомним, в понедельник стало известно, что 44-летняя Дон Стерджес, найденная с симптомами отравления в городе Эймсбери, умерла в больнице. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, остается в критическом состоянии. По версии Скотленд-Ярда, пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок»: Лондон считает, что таким же веществом были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, а в их отравлении Великобритания обвиняет Россию. При этом Скотленд-Ярд не связывает отравление в Эймсбери с делом Скрипалей.
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Реальность в том, что Россия на британской земле совершила атаку, которая привела к смерти гражданки Великобритании».
Министр выразил надежду, что «весь мир присоединится к Великобритании в акте осуждения».
Напомним, в понедельник стало известно, что 44-летняя Дон Стерджес, найденная с симптомами отравления в городе Эймсбери, умерла в больнице. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, остается в критическом состоянии. По версии Скотленд-Ярда, пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок»: Лондон считает, что таким же веществом были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, а в их отравлении Великобритания обвиняет Россию. При этом Скотленд-Ярд не связывает отравление в Эймсбери с делом Скрипалей.
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Реальность в том, что Россия на британской земле совершила атаку, которая привела к смерти гражданки Великобритании».
Министр выразил надежду, что «весь мир присоединится к Великобритании в акте осуждения».
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