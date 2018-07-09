Скотленд-Ярд не связывает отравление в Эймсбери с делом Скрипалей

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Скотленд-Ярде заявили, что не связывают отравление в Эймсбери с нападением на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
По словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Базу, у следствия нет доказательств связи между двумя этими происшествиями. Однако это остается главной линией расследования.
Базу пояснил, что сейчас следствие сконцентрировано на том, «чтобы идентифицировать и установить местоположение того контейнера, который мог стать источником заражения». Он также отметил, что с момента отравления Скрипалей ни у кого, кроме двух человек из Эймсбери, не было выявлено признаков подобного отравления.
В Скотленд-Ярде полагают, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарльз Роули, пострадавшие в Эймсбери, «могли получить большую дозу отравления потрогав потрогать руками контейнер с отравляющим веществом.
Между тем сосед Стерджес и Роули рассказал, что они употребляли наркотики. Он предположил, что пострадавшие увидели нечто похожее на наркотики и поэтому взяли в руки.
Напомним, 4 июля британская полиция объявила о том, что в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу. Накануне вечером Стерджес скончалась, а Роули продолжает находиться в критическом состоянии в больнице городского округа Солсбери.
Следствие считает, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса „Новичок“», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В происшествии в Солсбери Великобритания тогда без каких-либо доказательств сразу обвинила Россию. Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов.
Базу пояснил, что сейчас следствие сконцентрировано на том, «чтобы идентифицировать и установить местоположение того контейнера, который мог стать источником заражения». Он также отметил, что с момента отравления Скрипалей ни у кого, кроме двух человек из Эймсбери, не было выявлено признаков подобного отравления.
В Скотленд-Ярде полагают, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарльз Роули, пострадавшие в Эймсбери, «могли получить большую дозу отравления потрогав потрогать руками контейнер с отравляющим веществом.
Между тем сосед Стерджес и Роули рассказал, что они употребляли наркотики. Он предположил, что пострадавшие увидели нечто похожее на наркотики и поэтому взяли в руки.
Напомним, 4 июля британская полиция объявила о том, что в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу. Накануне вечером Стерджес скончалась, а Роули продолжает находиться в критическом состоянии в больнице городского округа Солсбери.
Следствие считает, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса „Новичок“», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В происшествии в Солсбери Великобритания тогда без каких-либо доказательств сразу обвинила Россию. Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов.
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