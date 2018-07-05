Дежавю по-британски: в Англии ищут связь между отравлением в Эймсбери и делом Скрипаля

Жители британского Эймсбери пытаются свыкнуться с мыслью: в их городе появился «Новичок». Лаборатория Портон Даун подтвердила подозрения, витавшие в воздухе с конца прошлой недели: мужчина и женщина, доставленные в больницу в критическом состоянии, были отравлены тем самым
нервно-паралитическим ядом, от которого, по версии Скотленд-Ярда, пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция пока не связывает эти два дела, но пресса уже многозначительно намекает: накануне госпитализации пострадавшие побывали в Солсбери.
Как сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон, и снова пациенты со странными симптомами во всемирно известном районном госпитале Солсбери, и снова жертвы — соседи военной химической лаборатории Портон Даун. Отравляющим веществом снова назван «Новичок».
Пока два события связывают только число жертв (их две) и география (городки находятся друг от друга на расстоянии 13 км, а также сходно звучат их названия — там Солсбери, тут Эймсбери). Но английские газеты на основании даже этих фактов уже делают первые, пока робкие обобщения: а не отравились ли они остатками того же вещества, что и Скрипали?
На этот раз в больнице оказались британцы 44 и 45 лет. Они были госпитализированы еще 30 июня с подозрением на отравление героином. Четыре дня их, как можно предположить, лечили от передозировки наркотиками. На четвертый повезли образцы яда (где их нашли, не сообщается) по проторенной дороге в Портон Даун. И если в случае со Скрипалями на определение вещества ушло две недели, на этот раз военные в этот же вечер подтвердили название.
Все происходит по уже отработанной схеме: город оцеплен, местным жителям при минимуме информации велено не волноваться, правительство страны собирается на экстренное совещание «Кобры». Известны только имена пострадавших — Чарли Роули и Дон Стерджес. Ищут родственников пары. Город оцеплен, снова размотаны километры полицейской ленты. В ленте английских новостей эта новость — первая. Полиция призывает не спекулировать и сосредоточиться на расследовании.
О жертвах сообщается, что они в критическом состоянии. Впрочем, пользуясь избитым выражениям английской прессы, можно надеяться, что это «критическое состояние» от «смертельного вещества» может закончиться «чудесным выздоровлением жертв вследствие усилий храбрых и самоотверженных британских медиков».
Это нагромождение слов уже слышали и с высокой долей вероятности можно услышать снова. Что же до слова «Россия», то пока оно употребляется только относительно гражданства Скрипалей, которых едва ли что-то могло объединять с двумя коренными эймсберийцами, кроме схожей истории болезни.
Пока два события связывают только число жертв (их две) и география (городки находятся друг от друга на расстоянии 13 км, а также сходно звучат их названия — там Солсбери, тут Эймсбери). Но английские газеты на основании даже этих фактов уже делают первые, пока робкие обобщения: а не отравились ли они остатками того же вещества, что и Скрипали?
На этот раз в больнице оказались британцы 44 и 45 лет. Они были госпитализированы еще 30 июня с подозрением на отравление героином. Четыре дня их, как можно предположить, лечили от передозировки наркотиками. На четвертый повезли образцы яда (где их нашли, не сообщается) по проторенной дороге в Портон Даун. И если в случае со Скрипалями на определение вещества ушло две недели, на этот раз военные в этот же вечер подтвердили название.
Все происходит по уже отработанной схеме: город оцеплен, местным жителям при минимуме информации велено не волноваться, правительство страны собирается на экстренное совещание «Кобры». Известны только имена пострадавших — Чарли Роули и Дон Стерджес. Ищут родственников пары. Город оцеплен, снова размотаны километры полицейской ленты. В ленте английских новостей эта новость — первая. Полиция призывает не спекулировать и сосредоточиться на расследовании.
О жертвах сообщается, что они в критическом состоянии. Впрочем, пользуясь избитым выражениям английской прессы, можно надеяться, что это «критическое состояние» от «смертельного вещества» может закончиться «чудесным выздоровлением жертв вследствие усилий храбрых и самоотверженных британских медиков».
Это нагромождение слов уже слышали и с высокой долей вероятности можно услышать снова. Что же до слова «Россия», то пока оно употребляется только относительно гражданства Скрипалей, которых едва ли что-то могло объединять с двумя коренными эймсберийцами, кроме схожей истории болезни.
Комментарии