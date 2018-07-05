    Скотленд-Ярд: пострадавшая в Эймсбери пара была отравлена «Новичком»

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    • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls
    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: пострадавшая в Эймсбери пара была отравлена «Новичком»

    Скотленд-Ярд: пострадавшая в Эймсбери пара была отравлена «Новичком»

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: пострадавшая в Эймсбери пара была отравлена «Новичком»
  • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls

    • Британская полиция заявила, что мужчина и женщина, найденные без сознания в городе Эймсбери недалеко от Солсбери, были отравлены веществом класса «Новичок».

    Мужчина и женщина, попавшие в больницу города Солсбери с признаками отравления, были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Об этом заявил глава контртеррористического отделения Скотленд-Ярда, передает ТАСС.

    Напомним, о госпитализации 40-летних мужчины и женщины стало известно накануне. Пострадавшие были найдены без сознания у себя дома в субботу. Сначала медики предположили, что пострадавшие отравились наркотическим веществом, однако позднее отвергли эту версию. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

    При этом в Скотленд-Ярде подчеркнули: пока нет никаких доказательств, что пострадавшие как-то связаны с Сергеем и Юлией Скрипалями, отравленными в марте в Солсбери. Напомним, по версии Лондона, Скрипали также были отравлены веществом класса «Новичок». Полиция также не может подтвердить, что вещества, которыми были отравлены Скрипали и пара из Эймсбери, были из одного источника, и призывает воздержаться от спекуляций о связи двух происшествий.

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