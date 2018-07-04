После загадочного отравления в Эймсбери оцепили сад и баптистскую церковь

Контртеррористическое подразделение
Скотленд-Ярда подключилось к расследованию нового инцидента в Солсбери. В городе Эймсбери, который находится в 15 километрах от места, где в марте, как утверждает Лондон, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, госпитализировали двух пострадавших от неизвестного вещества.
Речь идет о мужчине и женщине в возрасте примерно 40 лет. Их обнаружили дома без сознания, сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Инцидент произошел 30 июня. Изначально предполагалось, что пострадавшие злоупотребили наркотиками, однако сейчас у полиции появилась другая версия.
Несколько мест в Солсбери и Эймсбери, которые, вероятно, посещала эта пара, в частности, баптистская церковь и сад королевы Елизаветы, сейчас оцеплены. Эксперты проводят анализ вещества, которым отравились потерпевшие. Как и в случае происшествия со Скрипалями, пробы отправили в лабораторию Портон-Даун. Таблоид The Sun сегодня со ссылкой на свои источники сообщил, что жители Эймсбери могли быть отравлены тем же веществом, что и Скрипали, якобы у них схожие симптомы.
При этом в статье подчеркивается, что пара не замечена в каких-либо контактах с Россией или службами безопасности. Ситуацию уже прокомментировали в Совете Федерации. По словам сенатора Алексея Пушкова, новое отравление наносит еще один удар по так называемому делу Скрипалей. Он подчеркнул, что повторно говорить о руке Москвы было бы просто смешно, видимо, что-то не так в Соединенном Королевстве.
Несколько мест в Солсбери и Эймсбери, которые, вероятно, посещала эта пара, в частности, баптистская церковь и сад королевы Елизаветы, сейчас оцеплены. Эксперты проводят анализ вещества, которым отравились потерпевшие. Как и в случае происшествия со Скрипалями, пробы отправили в лабораторию Портон-Даун. Таблоид The Sun сегодня со ссылкой на свои источники сообщил, что жители Эймсбери могли быть отравлены тем же веществом, что и Скрипали, якобы у них схожие симптомы.
При этом в статье подчеркивается, что пара не замечена в каких-либо контактах с Россией или службами безопасности. Ситуацию уже прокомментировали в Совете Федерации. По словам сенатора Алексея Пушкова, новое отравление наносит еще один удар по так называемому делу Скрипалей. Он подчеркнул, что повторно говорить о руке Москвы было бы просто смешно, видимо, что-то не так в Соединенном Королевстве.
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