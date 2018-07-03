СМИ узнали о двух подозреваемых в деле о покушении на Скрипалей

В прессе появилась информация о прорыве в расследовании дела об отравлении Сергея и Юли Скрипалей.
Как пишет газета The Sun, британская полиция добилась значительных успехов в поисках человека, который в марте в Солсбери совершил покушение на убийство осужденного за шпионаж в пользу Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлию.
Из материала газеты The Sun: «Полицейские, занимающиеся антитеррором, и их агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервно-паралитическим веществом „Новичок“. Его мишенью были российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские — прим. НТВ.Ru) убеждены, что достигли большого прорыва в этом области».
Издание со ссылкой на собственные источники передает, что на Скрипалей покушались два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. По данным газеты, есть понимание, что эти лица, имена которых не называются, находятся в России.
The Sun сообщает, что полиция Лондона хочет добиться уголовного наказания для предполагаемых злоумышленников, при этом отдавая себе отчет в том, что добиться этого будет непросто. «Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной», — приводит издание слова неназванного источника.
В Скотленд-Ярде комментировать публикацию отказались, заявив, что «не готовы обсуждать продолжающееся расследование».
По версии британской стороны, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, заявив, что разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не велись.
Из материала газеты The Sun: «Полицейские, занимающиеся антитеррором, и их агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервно-паралитическим веществом „Новичок“. Его мишенью были российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские — прим. НТВ.Ru) убеждены, что достигли большого прорыва в этом области».
Издание со ссылкой на собственные источники передает, что на Скрипалей покушались два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. По данным газеты, есть понимание, что эти лица, имена которых не называются, находятся в России.
The Sun сообщает, что полиция Лондона хочет добиться уголовного наказания для предполагаемых злоумышленников, при этом отдавая себе отчет в том, что добиться этого будет непросто. «Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной», — приводит издание слова неназванного источника.
В Скотленд-Ярде комментировать публикацию отказались, заявив, что «не готовы обсуждать продолжающееся расследование».
По версии британской стороны, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, заявив, что разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не велись.
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