Два человека попали в больницу Солсбери с отравлением неизвестным веществом

Британская полиция сообщила об обнаружении недалеко от города Солсбери двух человек, которые были отравлены неизвестным веществом.
Два человека получили отравление неизвестным веществом в британском городе Эймсбери, который находится в 10 километрах к северу от Солсбери. Об этом сообщила полиция графства Уилтшир, в котором находятся эти города, передает РИА Новости.
Из заявления полиции Уилтшира: «Полиция Уилтшира… объявила о серьезном инциденте после того, как два человека предположительно оказались под воздействием неизвестного вещества в Эймсбери».
Сообщается, что мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены без сознания у себя дома в субботу. Их доставили в больницу Солсбери. Состояние пострадавших оценивается как критическое.
Из заявления полиции Уилтшира: «Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов».
Уточняется, что места, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены. Полиция выясняет, было ли отравление результатом преступления.
Напомним, именно в Солсбери в марте этого года были отравлены осужденный за шпионаж бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они проходили лечение в той же больнице. По версии британской стороны, Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом.
Из заявления полиции Уилтшира: «Полиция Уилтшира… объявила о серьезном инциденте после того, как два человека предположительно оказались под воздействием неизвестного вещества в Эймсбери».
Сообщается, что мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены без сознания у себя дома в субботу. Их доставили в больницу Солсбери. Состояние пострадавших оценивается как критическое.
Из заявления полиции Уилтшира: «Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов».
Уточняется, что места, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены. Полиция выясняет, было ли отравление результатом преступления.
Напомним, именно в Солсбери в марте этого года были отравлены осужденный за шпионаж бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они проходили лечение в той же больнице. По версии британской стороны, Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом.
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