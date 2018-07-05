Расследование отравления в Эймсбери взял на себя контртеррористический отдел

Расследование инцидента в Эймсбери будет вести тот же отдел, что отвечает за следствие по делу Скрипалей.
Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда взяло под контроль расследование отравления двоих человек в городе Эймсбери. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на полицию графства Уилтшир.
Эймсбери находится в 10 километрах от Солсбери — места, где были найдены с отравлением нервно-паралитическим веществом Сергей и Юлия Скрипали. Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что двое британцев, найденных без сознания у себя дома и доставленных в больницу Солсбери, были отравлены веществом класса «Новичок».
Из сообщения Скотленд-Ярда: «Сегодня контртеррористическое подразделение подтвердило, что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическим веществом „Новичок“. Поэтому объявлено, что теперь они принимают основные полномочия и берут на себя руководство расследованием ситуации в Эймсбери».
Это же подразделение отвечает за расследование дела об отравлении Скрипалей.
В расследовании уже принимают участие около 100 полицейских, уточнили в Скотленд-Ярде. При этом в полиции подчеркивают, что никаких подтверждений связи пострадавших со Скрипалями пока нет. Врачи заявили, что угроза заражения жителей Эймсбери остается низкой.
Эймсбери находится в 10 километрах от Солсбери — места, где были найдены с отравлением нервно-паралитическим веществом Сергей и Юлия Скрипали. Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что двое британцев, найденных без сознания у себя дома и доставленных в больницу Солсбери, были отравлены веществом класса «Новичок».
Из сообщения Скотленд-Ярда: «Сегодня контртеррористическое подразделение подтвердило, что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическим веществом „Новичок“. Поэтому объявлено, что теперь они принимают основные полномочия и берут на себя руководство расследованием ситуации в Эймсбери».
Это же подразделение отвечает за расследование дела об отравлении Скрипалей.
В расследовании уже принимают участие около 100 полицейских, уточнили в Скотленд-Ярде. При этом в полиции подчеркивают, что никаких подтверждений связи пострадавших со Скрипалями пока нет. Врачи заявили, что угроза заражения жителей Эймсбери остается низкой.
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