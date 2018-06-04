Расследование отравления Скрипалей обошлось британской полиции в $10 млн

Британская полиция раскрыла сумму, потраченную на расследование отравление Сергея и Юлии Скрипалей.
Расследование покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери стоило британской полиции 7,5 млн фунтов — более 10 млн долларов. Об этом BBC сообщил главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон. Он добавил, что эта сумма не окончательная, и расходы могут еще вырасти.
Макферсон сообщил, что к расследованию были привлечены 140 офицеров полиции, а также специалисты из 40 других служб и ведомств Великобритании. Макферсон назвал расследование масштабной «национальной операцией, которая должна быть оплачена на национальном уровне», и напомнил, что министр внутренних дел Ник Хёрд пообещал оплатить расходы за счет правительства. Комиссар полиции также поблагодарил жителей Солсбери за «стойкость» во время расследования.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Этот инцидент вызвал ухудшение отношений Москвы и Лондона. Британские власти, не предоставив доказательств, обвинили Россию в организации покушения и применении на территории Великобритании химического оружия.
Между тем медики, которые выхаживали Скрипалей, рассказали, что в первые два дня не понимали, чем именно те были отравлены, лечили их обычными средствами, и, тем не менее, Скрипали выжили. Спустя несколько недель Юлия и ее отец были выписаны из больницы, а Юлия Скрипаль даже сделала публичное заявление в СМИ.
Макферсон сообщил, что к расследованию были привлечены 140 офицеров полиции, а также специалисты из 40 других служб и ведомств Великобритании. Макферсон назвал расследование масштабной «национальной операцией, которая должна быть оплачена на национальном уровне», и напомнил, что министр внутренних дел Ник Хёрд пообещал оплатить расходы за счет правительства. Комиссар полиции также поблагодарил жителей Солсбери за «стойкость» во время расследования.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Этот инцидент вызвал ухудшение отношений Москвы и Лондона. Британские власти, не предоставив доказательств, обвинили Россию в организации покушения и применении на территории Великобритании химического оружия.
Между тем медики, которые выхаживали Скрипалей, рассказали, что в первые два дня не понимали, чем именно те были отравлены, лечили их обычными средствами, и, тем не менее, Скрипали выжили. Спустя несколько недель Юлия и ее отец были выписаны из больницы, а Юлия Скрипаль даже сделала публичное заявление в СМИ.
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