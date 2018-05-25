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    «Добровольное» видеообращение Юлии Скрипаль поставили под сомнение. Великобритания, отравление, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Добровольное» видеообращение Юлии Скрипаль поставили под сомнение

    «Добровольное» видеообращение Юлии Скрипаль поставили под сомнение

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    «Добровольное» видеообращение Юлии Скрипаль поставили под сомнение

    «Добровольное» видеообращение Юлии Скрипаль поставили под сомнение

    «Добровольное» видеообращение Юлии Скрипаль поставили под сомнение

      Российские дипломаты и эксперты изучают первое после выхода из комы появление Юлии Скрипаль перед телекамерой. Про девушку ничего не было известно без малого два месяца. Да, и то, что нынешнее обращение сделано добровольно, а не под давлением, уверенности не вызывает.

      Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория признается: это обращение воодушевило их семью.
      Еще бы: Юля жива, ни в чем не обвиняет Россию и явно дает понять, что хочет домой.

      Юлия Скрипаль: «В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну».

      Но при этом родные уверены: заявление не было личной инициативой Юлии, как это пытается представить Лондон. Об этом же в интервью НТВ говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, и до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится. И делала ли она какие-то заявления, и делала ли она эти заявления по своей воле».

      Опасения подтверждает и полиграфолог, который изучил видеозапись по просьбе НТВ.

      Олег Барышев, доктор психологии, полиграфолог: «Одно из направлений специальной психологии, один из методов специальной психологии, нейролингвистическое программирование, как раз-таки оно разработано было в Англии и Америке в 70-х годах. Говорит о том, что сообщаемая информация Юлией, то, о чем она говорит, она этому не конгруэнтна, то есть эта информация не соответствует ее внутреннему состоянию».

      В российском посольстве в Лондоне раскритиковали качество и оригинальность произнесенного Скрипаль текста и в шутку заметили, что британская контрразведка должна, «ожидать от своих переводчиков результатов получше — за 32 тысячи фунтов стерлингов в год они должны уметь писать заявления, которые звучат более по-русски».

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