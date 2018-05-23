В посольстве РФ сочли подозрительным текст, зачитанный Юлией Скрипаль

Посольство России в Лондоне подозревает, что заявление, сделанное сегодня Юлией Скрипаль, было сделано под давлением.
Российские дипломаты в очередной раз потребовали встречи с Юлией Скрипаль, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли. Обнародованное сегодня видеообращение россиянки усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится, заявил РИА Новости представитель посольства.
В видеообращении Юлия Скрипаль, в частности, говорит, что надеется в дальнейшем вернуться в Россию. Также она упоминает о помощи, предложенной ей российским посольством, но отмечает, что не желает сейчас ей воспользоваться.
Представитель посольства РФ в Лондоне: «Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится».
Кроме того, подозрения вызвал зачитанный Юлией Скрипаль текст. В посольстве сочли, что изначально он был написан на английском языке.
Представитель посольства РФ в Лондоне: «Судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление».
Напомним, двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая приехала навестить его в Великобританию, были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Это повлекло крупный международный скандал: Лондон стал утверждать, что к этому отравлению якобы причастно российское государство. В Москве не раз эти обвинения отвергали и предлагали свою помощь в расследовании. Однако британские власти не только отказались от любого сотрудничества, но даже не разрешили российским представителям увидеть пострадавших.
В видеообращении Юлия Скрипаль, в частности, говорит, что надеется в дальнейшем вернуться в Россию. Также она упоминает о помощи, предложенной ей российским посольством, но отмечает, что не желает сейчас ей воспользоваться.
Представитель посольства РФ в Лондоне: «Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится».
Кроме того, подозрения вызвал зачитанный Юлией Скрипаль текст. В посольстве сочли, что изначально он был написан на английском языке.
Представитель посольства РФ в Лондоне: «Судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление».
Напомним, двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая приехала навестить его в Великобританию, были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Это повлекло крупный международный скандал: Лондон стал утверждать, что к этому отравлению якобы причастно российское государство. В Москве не раз эти обвинения отвергали и предлагали свою помощь в расследовании. Однако британские власти не только отказались от любого сотрудничества, но даже не разрешили российским представителям увидеть пострадавших.
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