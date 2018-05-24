Дмитрий Песков: международная экономическая блокада России невозможна

Большой интерес зарубежных политиков и бизнесменов к
ПМЭФ-2018 свидетельствует о намерении сотрудничать с Россией даже в условиях санкций. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ на полях форума заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тот факт, что Петербургский международный экономический форум посетят не только бизнесмены из разных стран, но и политики, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор МВФ Кристин Лагард, свидетельствует о намерении выстраивать прочные экономические отношения с Россией. Международной блокады России нет и не может быть, уверен представитель Кремля.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих государств в международных дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна, и ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлениям. Когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами».
Бизнесмены и политики понимают, что диалог в дипломатических и экономических отношениях неизбежен, и альтернативы этому пути нет, добавил Песков. В частности, пресс-секретарь президента РФ отметил интерес представителей Франции к форуму. Заявления экспертов о том, что Париж после выхода Великобритании из ЕС заменит лондонский Сити, преждевременны, считает Песков, но Франция была и остается одним из экономических центров Европы и важным партнером РФ.
В беседе с НТВ представитель Кремля отметил, что экономический форум пройдет в условиях нарастания политического напряжения. В связи с этим Песков прокомментировал последние события, связанные с делом Скрипалей. Возможно, что видеообращение Юлии Скрипаль — это продолжение провокации, начатой против России, так как доказательств того, что Скрипаль сделала это заявление добровольно, а не под чьим-то давлением, нет.
Дмитрий Песков: «До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле».
Песков также прокомментировал ситуацию с возможной отменой переговоров лидеров США и КНДР. Россия занимает по этому вопросу последовательную позицию, напомнил представитель Кремля: очень важно не допустить обострения ситуации на Корейском полуострове и не навредить процессу урегулирования, который едва начался.
Дмитрий Песков на этой неделе стал также гостем программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. Смотрите программу в субботу, 26 мая, в 23:05 на НТВ.
Песков рассказал о предстоящей прямой линии Путина и о ЧМ-2018
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих государств в международных дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна, и ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлениям. Когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами».
Бизнесмены и политики понимают, что диалог в дипломатических и экономических отношениях неизбежен, и альтернативы этому пути нет, добавил Песков. В частности, пресс-секретарь президента РФ отметил интерес представителей Франции к форуму. Заявления экспертов о том, что Париж после выхода Великобритании из ЕС заменит лондонский Сити, преждевременны, считает Песков, но Франция была и остается одним из экономических центров Европы и важным партнером РФ.
В беседе с НТВ представитель Кремля отметил, что экономический форум пройдет в условиях нарастания политического напряжения. В связи с этим Песков прокомментировал последние события, связанные с делом Скрипалей. Возможно, что видеообращение Юлии Скрипаль — это продолжение провокации, начатой против России, так как доказательств того, что Скрипаль сделала это заявление добровольно, а не под чьим-то давлением, нет.
Дмитрий Песков: «До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле».
Песков также прокомментировал ситуацию с возможной отменой переговоров лидеров США и КНДР. Россия занимает по этому вопросу последовательную позицию, напомнил представитель Кремля: очень важно не допустить обострения ситуации на Корейском полуострове и не навредить процессу урегулирования, который едва начался.
Дмитрий Песков на этой неделе стал также гостем программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. Смотрите программу в субботу, 26 мая, в 23:05 на НТВ.
Песков рассказал о предстоящей прямой линии Путина и о ЧМ-2018
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии