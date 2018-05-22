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    Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может сорваться

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    Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может сорваться

    Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может сорваться

    Президент США Дональд Трамп заявил, что если встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном по каким-то причинам не состоится в июне, то она может пройти в другое время.

    Велика вероятность того, что встреча с Ким Чен Ыном в июне может не состояться, заявил американский президент после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, передает Reuters.

    Но, как заявил Трамп, он не против перенести саммит на другое время.

    Южнокорейский лидер прибыл сегодня в Вашингтон, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом. Это часть подготовки к встрече лидеров США и КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

    смотреть«Политический спектакль»: эксперты объяснили вероятность срыва встречи Трампа и Ким Чен Ына
    «Политический спектакль»: эксперты объяснили вероятность срыва встречи Трампа и Ким Чен Ына
    В последние дни в западной пресс появляется все больше публикаций о том, что американский лидер намерен отказаться от саммита. Журналисты ссылаются на официальных лиц в администрации Белого дома. Якобы Трамп был рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи и решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей.

    Между тем в США сегодня уже напечатали 250 памятных монет к первому американо-северокорейскому саммиту.

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