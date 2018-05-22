Трамп: встреча с Ким Чен Ыном может сорваться

Президент США Дональд Трамп заявил, что если встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном по
каким-то причинам не состоится в июне, то она может пройти в другое время.
Велика вероятность того, что встреча с Ким Чен Ыном в июне может не состояться, заявил американский президент после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, передает Reuters.
Но, как заявил Трамп, он не против перенести саммит на другое время.
Южнокорейский лидер прибыл сегодня в Вашингтон, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом. Это часть подготовки к встрече лидеров США и КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.
В последние дни в западной пресс появляется все больше публикаций о том, что американский лидер намерен отказаться от саммита. Журналисты ссылаются на официальных лиц в администрации Белого дома. Якобы Трамп был рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи и решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей.
Между тем в США сегодня уже напечатали 250 памятных монет к первому американо-северокорейскому саммиту.
Но, как заявил Трамп, он не против перенести саммит на другое время.
Южнокорейский лидер прибыл сегодня в Вашингтон, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом. Это часть подготовки к встрече лидеров США и КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.
В последние дни в западной пресс появляется все больше публикаций о том, что американский лидер намерен отказаться от саммита. Журналисты ссылаются на официальных лиц в администрации Белого дома. Якобы Трамп был рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи и решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей.
Между тем в США сегодня уже напечатали 250 памятных монет к первому американо-северокорейскому саммиту.
Комментарии