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    Майкл Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном. Ким Чен Ын, переговоры, Северная Корея, США, Трамп Дональд, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМайкл Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

    Майкл Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

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    Майкл Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

    Майкл Пенс заявил о готовности Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

      Западная пресса вышла сегодня с громкими заголовками о том, что Дональд Трамп намерен отказаться от саммита с лидером Северной Кореи.

      Журналисты ссылаются на официальных лиц в администрации Белого дома. Как пишет The New York Times, американский лидер был удивлен и рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от встречи, а также решением КНДР не проводить предварительные переговоры с Южной Кореей. Эту информацию подтвердил и вице-президент США в интервью CNN. На вопрос о том, может ли Трамп отказаться от встречи, Майкл Пенс ответил: «Нет сомнения, это так».

      Майкл Пенс, вице-президент США: «Для Ким Чен Ына будет большой ошибкой думать, что он может играть с Дональдом Трампом. Президент дал понять, что Соединенные штаты Америки под его руководством не будут терпеть режим в Северной Корее, у которого есть ядерное оружие и баллистические ракеты, угрожающие нам и нашим союзникам».

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      Более оптимистично настроены в Южной Корее. В Сеуле шансы проведения саммита США-КНДР оценивают в 99,9%. Президент Мун Чжэ Ин прибыл в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом. Это часть подготовки к встрече лидеров США и КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

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