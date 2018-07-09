    Скотленд-Ярд: умерла женщина, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери

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    • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls
    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: умерла женщина, пострадавшая от <nobr>нервно-паралитического</nobr> вещества в Эймсбери

    Скотленд-Ярд: умерла женщина, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr>: умерла женщина, пострадавшая от <nobr>нервно-паралитического</nobr> вещества в Эймсбери
  • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls

    • Британская полиция открыла дело об убийстве после того, как в больнице скончалась 44-летняя гражданка Великобритании по имени Дон Стерджес.

    Как сообщается на сайте Скотленд-Ярда, в воскресенье в больнице скончалась 44-летняя женщина, которая подверглась воздействию нервно- паралитического вещества в британском Эймсбери.

    Сообщение пресс-службы британской полиции: «Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества „Новичок“ в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице. Она была официальна опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона».

    Расследованием руководят специалисты из контртеррористического управления полиции. В сообщении также говорится, что 45-летний мужчина, который пострадал 30 июня от контакта с нервно-паралитическим веществом, остается в больнице в критическом состоянии.

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    Напомним, 30 июня в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу. Позже в полиции заявили, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В том происшествии Великобритания без каких-либо доказательств сразу обвинила Россию. Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов.

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    В МИД РФ призвали правительство Великобритании прекратить интриги с химическими отравляющими веществами и не препятствовать расследованию дела об отравлении Скрипалей в Солсбери. В воскресенье министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что обвинение России в происшествии в Эймсбери было бы «поспешным выводом», и что Великобритания не планирует вводить новые санкции против России после инцидента в Эймсбери.

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