    Великобритания не планирует новые санкции против РФ из-за инцидента в Эймсбери

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    • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls
    Великобритания не планирует новые санкции против РФ <nobr>из-за</nobr> инцидента в Эймсбери

    Великобритания не планирует новые санкции против РФ из-за инцидента в Эймсбери

    Великобритания не планирует новые санкции против РФ <nobr>из-за</nobr> инцидента в Эймсбери
  • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls

    • Министр внутренних дел Великобритании заявил, что обвинение России в происшествии в Эймсбери было бы «поспешным выводом».

    Великобритания не планирует вводить новые санкции против России после инцидента в Эймсбери, где с отравлением неизвестным веществом были найдены двое британцев. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

    Саджид Джавид, министр внутренних дел Великобритании: «В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов».

    смотретьОкурок с «Новичком» или наркотики: первые версии загадочного отравления в Эймсбери
    Окурок с «Новичком» или наркотики: первые версии загадочного отравления в Эймсбери
    Напомним, 30 июня в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    В отравлении Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. После происшествия в Солсбери Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов. Кроме того, британские политики призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

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