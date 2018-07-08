Великобритания не планирует новые санкции против РФ из-за инцидента в Эймсбери

Министр внутренних дел Великобритании заявил, что обвинение России в происшествии в Эймсбери было бы «поспешным выводом».
Великобритания не планирует вводить новые санкции против России после инцидента в Эймсбери, где с отравлением неизвестным веществом были найдены двое британцев. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.
Саджид Джавид, министр внутренних дел Великобритании: «В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов».
Напомним, 30 июня в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В отравлении Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. После происшествия в Солсбери Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов. Кроме того, британские политики призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
Саджид Джавид, министр внутренних дел Великобритании: «В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов».
Напомним, 30 июня в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу города Солсбери. Позднее полиция сообщила, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В отравлении Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. После происшествия в Солсбери Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов. Кроме того, британские политики призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
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