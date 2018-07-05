Захарова призвала правительство Мэй прекратить интриги с «Новичком»

Последние новости из Великобритании прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что задержала начало брифинга как раз потому, что изучала последние публикации британской прессы о новом отравлении в Соединённом Королевстве.
Дипломат сообщила, что Россия призывает правительство Великобритании прекратить интриги с химическими отравляющими веществами и не препятствовать расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги с отравляющими химическими веществами и не чинить препятствия расследованию того, что случилось с российскими гражданами на территории Великобритании».
В МИД также предложили Лондону запустить полномасштабное совместное расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери, выразив готовность к сотрудничеству.
Мария Захарова: «Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры и начать взаимодействие с российскими правоохранительными органами. Наши правоохранительные органы к такой работе готовы. Мы регулярно, по несколько раз в месяц информируем об этом британскую сторону по дипломатическим каналам».
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги с отравляющими химическими веществами и не чинить препятствия расследованию того, что случилось с российскими гражданами на территории Великобритании».
В МИД также предложили Лондону запустить полномасштабное совместное расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери, выразив готовность к сотрудничеству.
Мария Захарова: «Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры и начать взаимодействие с российскими правоохранительными органами. Наши правоохранительные органы к такой работе готовы. Мы регулярно, по несколько раз в месяц информируем об этом британскую сторону по дипломатическим каналам».
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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