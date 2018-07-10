В Таиланде дайверы готовятся к последнему этапу спасательной операции

Сегодня в Таиланде начнется заключительный этап масштабной спасательной операции. В подтопленной пещере остаются 5 человек: четверо детей и тренер.
Из затопленной пещеры предстоит эвакуировать оставшихся школьников и их тренера. Сложность последнего этапа заключается в том, что в этот раз за один заход придется эвакуировать не четверых, а пятерых человек. Подростки, которые сейчас остаются в пещере, крайне истощены.
Откладывать спасательную операцию нельзя: в ближайшие дни ожидаются новые ливни, которые еще больше затопят подземные туннели.
Напомним, накануне из ловушки удалось вывести вторую группу, еще четверых детей. Они провели под землей больше двух недель.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «Мы успешно завершили очередной этап операции. Спасены еще четверо детей. Следующая команда спасателей и дайверов уже готова немедленно доставить оборудование в пещеру. Поэтому мы планируем начать следующий этап гораздо раньше намеченного срока, и, если погода не помешает, как можно скорее завершить операцию».
В поисково-спасательной операции принимали участие около ста водолазов. Дайверы сопровождали школьников под водой, в узких подземных коридорах. Истощенных детей сразу отправили в больницу. Общее число спасенных достигло восьми человек.
Накануне на месте спасательной операции побывал глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он оставил там мини-субмарину, которую предложил в качестве спасательного средства.
Группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером 23 июня оказались заблокированы в пещере, вход в которую затопил сильный ливень. Спасатели смогли пробиться к ним спустя 10 дней и обнаружили всех живыми, но истощенными. Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов.
Откладывать спасательную операцию нельзя: в ближайшие дни ожидаются новые ливни, которые еще больше затопят подземные туннели.
Напомним, накануне из ловушки удалось вывести вторую группу, еще четверых детей. Они провели под землей больше двух недель.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «Мы успешно завершили очередной этап операции. Спасены еще четверо детей. Следующая команда спасателей и дайверов уже готова немедленно доставить оборудование в пещеру. Поэтому мы планируем начать следующий этап гораздо раньше намеченного срока, и, если погода не помешает, как можно скорее завершить операцию».
В поисково-спасательной операции принимали участие около ста водолазов. Дайверы сопровождали школьников под водой, в узких подземных коридорах. Истощенных детей сразу отправили в больницу. Общее число спасенных достигло восьми человек.
Накануне на месте спасательной операции побывал глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он оставил там мини-субмарину, которую предложил в качестве спасательного средства.
Группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером 23 июня оказались заблокированы в пещере, вход в которую затопил сильный ливень. Спасатели смогли пробиться к ним спустя 10 дней и обнаружили всех живыми, но истощенными. Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов.
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