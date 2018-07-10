    Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников

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    • Фото: @elonmusk / twitter.com
    Илон Маск доставил в Таиланд <nobr>мини-субмарину</nobr> для спасения школьников

    Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников

    Илон Маск доставил в Таиланд <nobr>мини-субмарину</nobr> для спасения школьников
  • Фото: @elonmusk / twitter.com

    • Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что побывал в Таиланде, где ведется операция по спасению детей из пещеры, и оставил там мини-субмарину.

    Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter, что его мини-субмарина, собранная из частей ракеты-носителя Falcon 9, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, готова к использованию.

    Илон Маск, глава компаний SpaceX и Tesla: «Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется „Лесной вепрь“ в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый».




    Накануне Маск опубликовал на своей странице в Twitter кадры испытаний мини-субмарины в бассейне.

    смотретьРодителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей
    Родителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей
    Напомним, в понедельник в горах на севере Таиланда завершился второй этап операции по вызволению школьников, заблокированных в затопленной пещере. На поверхность доставить еще четверых подростков. Истощенных детей сразу отправили в больницу. Общее число спасенных достигло восьми. Четверо юных футболистов и их тренер по-прежнему остаются под землей. Третий этап спасательной операции назначен на вторник.

    Группа из 12 футболистов команды «Лесные вепри» в возрасте от 11 до 16 лет с 25-летним тренером 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где собирались посмотреть пещеру. Мощные ливни затопили вход в пещеру и дети оказались блокированными под землей. Спасатели смогли пробиться к детям через 10 дней. Чтобы вывести детей на поверхность, нужно преодолеть под землей более 4 километров и пробраться через несколько затопленных узких тоннелей.

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