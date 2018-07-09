Более половины детей выведены из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели и военные вывели уже восьмого мальчика из группы спортсменов, заблокированных в пещере Тхам Луанг.
Уже восемь человек спасены из плена в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Под землей остаются еще четверо спортсменов и их тренер.
Эвакуированных детей немедленно отправляют на осмотр к врачам, после чего отвозят на вертолете в региональную больницу, где их помещают на карантин, чтобы исключить распространение какой-либо инфекции.
В воскресенье дайверы спасли из пещеры четверых мальчиков, их также отправили в больницу. Детей выводили в легководолазном снаряжении, им пришлось плыть под водой один километр. Всего путь, который ведет к выходу из пещеры, составляет около 5 километров.
Сегодня утром спасательная операция была возобновлена. В ней принимают участие 50 иностранных и 40 местных дайверов. Детали операции строго засекречены.
Группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку.
Эвакуированных детей немедленно отправляют на осмотр к врачам, после чего отвозят на вертолете в региональную больницу, где их помещают на карантин, чтобы исключить распространение какой-либо инфекции.
В воскресенье дайверы спасли из пещеры четверых мальчиков, их также отправили в больницу. Детей выводили в легководолазном снаряжении, им пришлось плыть под водой один километр. Всего путь, который ведет к выходу из пещеры, составляет около 5 километров.
Сегодня утром спасательная операция была возобновлена. В ней принимают участие 50 иностранных и 40 местных дайверов. Детали операции строго засекречены.
Группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку.
Комментарии