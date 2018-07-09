    Более половины детей выведены из затопленной пещеры в Таиланде

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    • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun
    Более половины детей выведены из затопленной пещеры в Таиланде

    Более половины детей выведены из затопленной пещеры в Таиланде

    Более половины детей выведены из затопленной пещеры в Таиланде
  • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun

    • Спасатели и военные вывели уже восьмого мальчика из группы спортсменов, заблокированных в пещере Тхам Луанг.

    Уже восемь человек спасены из плена в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Под землей остаются еще четверо спортсменов и их тренер.

    Эвакуированных детей немедленно отправляют на осмотр к врачам, после чего отвозят на вертолете в региональную больницу, где их помещают на карантин, чтобы исключить распространение какой-либо инфекции.

    В воскресенье дайверы спасли из пещеры четверых мальчиков, их также отправили в больницу. Детей выводили в легководолазном снаряжении, им пришлось плыть под водой один километр. Всего путь, который ведет к выходу из пещеры, составляет около 5 километров.

    Сегодня утром спасательная операция была возобновлена. В ней принимают участие 50 иностранных и 40 местных дайверов. Детали операции строго засекречены.

    Группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку.

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